बारिश के बाद अब कड़ाके की ठंड! 72 घंटे में तेजी से गिरेगा तापमान, मौसम पर बड़ी भविष्यवाणी

Cold Waves Alert: मानसून की विदाई के बाद एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभों से रुक-रुक हो रही बारिश अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस बीच मौसम विभाग ने ठंड के आगाज पर बड़ी भविष्यवाणी की है। इसके तहत अगले 72 घंटों में दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रात का तापमान तेजी से गिरने की संभावना है। IMD वैज्ञानिकों की मानें तो उत्तर भारत में यह मौसमी बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के पूर्वी दिशा में खिसकने के चलते देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी हिमालय से चल रही ठंडी हवाएं अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुकी हैं। इन हवाओं के असर से तापमान में गिरावट शुरू हो गई है और आने वाले तीन दिनों में रात का पारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है।