भारत-मंगोलिया में रक्षा, आइटी क्षेत्र में साझेदारी की अपार संभावनाएं: बिरला

बिरला ने देश में सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने के बारे में भी बात की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत के संविधान में जमीनी स्तर के प्रतिनिधि निकायों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है, और कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। इसके अतिरिक्त बिरला ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी उल्लेख किया। वहीं खुरेलसुख उखना ने कहा कि तेजी से बढ़ रही आर्थिक शक्ति के रूप में भारत विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।