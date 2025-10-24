दिल्ली-एनसीआर में बम विस्फोट की योजना फेल, ISIS से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह जांच की जा रही है कि इनके संपर्क में और कौन लोग थे। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इनके नेटवर्क का संबंध हाल ही में देश के अन्य हिस्सों में पकड़े गए आईएसआईएस मॉड्यूल से है। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को भी इस केस की जानकारी दी गई है, ताकि व्यापक स्तर पर जांच समन्वित की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई हाल ही में पकड़े गए आईएसआईएस से जुड़े कुछ आतंकियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के दौरान दिल्ली में सक्रिय इस मॉड्यूल के बारे में महत्वपूर्ण इनपुट मिला था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने निगरानी बढ़ाई और तकनीकी व मानवीय खुफिया इनपुट के आधार पर इन दोनों आरोपियों को दबोच लिया।