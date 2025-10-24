Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में बम विस्फोट की योजना फेल, ISIS से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

Terrorist Arrested in Delhi: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस्लामिक स्टेट (ISIS) से प्रेरित एक आतंकी मॉड्यूल के दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 24, 2025

ISIS-inspired terror module Terrorist arrested in Delhi Bomb blast plan foiled in Delhi-NCR

दिल्ली में ISIS मॉड्यूल के दो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक फोटो)

Terrorist Arrested in Delhi: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक इस्लामिक स्टेट आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने साउथ दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक आतंकी को और मध्य प्रदेश के राजगढ़ से दूसरे आतंकी को गिरफ्तार किया है। दोनों की उम्र 20 से 26 साल के बीच बताई जा रही है, हालांकि उनकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। गिरफ्तार आतंकियों के पास से विस्फोटक सामग्री, बम बनाने में उपयोग होने वाले रसायन जैसे एसिड, सल्फर पाउडर, बॉल बेयरिंग्स और आईईडी सर्किट बरामद हुए हैं।

दिल्ली में बम ब्लास्ट की योजना बना रहे थे आरोपी

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ये दोनों आतंकी दिल्ली में आईईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) ब्लास्ट की साजिश के आखिरी चरण में पहुंच चुके थे। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक बड़ी वारदात को टाल दिया। दोनों आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स से सीधे संपर्क मिले हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पकड़े गए दोनों आरोपी ‘खिलाफत मॉडल’ पर काम कर रहे थे, जिसके तहत किसी क्षेत्र पर कब्जा कर जिहाद छेड़ने की योजना बनाई गई थी।

सोशल मीडिया से युवाओं की कर रहे थे भर्ती

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन रेडिकलाइज्ड हुए थे और युवाओं की भर्ती भी कर रहे थे। यह मॉड्यूल दिल्ली-एनसीआर सहित कई शहरों में धमाके की साजिश रच रहा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आतंकियों में से एक आरोपी दिल्ली का ही रहने वाला है, जबकि दूसरा एमपी का है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये दोनों सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के ज़रिए आईएसआईएस के ऑनलाइन नेटवर्क से संपर्क में थे और उनके निर्देशों पर काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी है।

आईईडी धमाके की तैयारी लगभग पूरी

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों आरोपी आईईडी बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में थे। उनके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विस्फोटक सामग्री और संदिग्ध रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी दिल्ली या आसपास के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में बम विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी आईएसआईएस के प्रचार सामग्री, वीडियो और चैट ग्रुप्स के ज़रिए कट्टरपंथ की ओर झुके थे। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से ही विस्फोटक बनाने की तकनीक सीखी और आईएसआई के ऑनलाइन गाइड्स से मदद ली।

आगे की जांच जारी

दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह जांच की जा रही है कि इनके संपर्क में और कौन लोग थे। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इनके नेटवर्क का संबंध हाल ही में देश के अन्य हिस्सों में पकड़े गए आईएसआईएस मॉड्यूल से है। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को भी इस केस की जानकारी दी गई है, ताकि व्यापक स्तर पर जांच समन्वित की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई हाल ही में पकड़े गए आईएसआईएस से जुड़े कुछ आतंकियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के दौरान दिल्ली में सक्रिय इस मॉड्यूल के बारे में महत्वपूर्ण इनपुट मिला था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने निगरानी बढ़ाई और तकनीकी व मानवीय खुफिया इनपुट के आधार पर इन दोनों आरोपियों को दबोच लिया।

ये भी पढ़ें

दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ होते ही विमान में आई तकनीकी खराबी, अटकीं रहीं यात्रियों की सांसें
नई दिल्ली
Delhi Patna SpiceJet flight returns to IGI after technical snag

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Updated on:

24 Oct 2025 11:03 am

Published on:

24 Oct 2025 10:52 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली-एनसीआर में बम विस्फोट की योजना फेल, ISIS से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में दुकानों पर अब रात में भी काम कर सकेंगी महिलाएं, जानें क्या होंगे नियम

राष्ट्रीय

JNU छात्रसंघ चुनाव 2025-26 का ऐलान, 4 नवंबर को मतदान और छह को आएंगे परिणाम, जानें डिटेल

JNU student union elections announced After DU 4 November voting and results declared on 6 November
नई दिल्ली

आसमान में बादल नहीं, क्लाउड सीडिंग का मुहूर्त भी लटका…दिल्ली में दिवाली के बाद बदतर हुए हालात

Cloud seeding delayed in Delhi unclear whether artificial rain effective against pollution
नई दिल्ली

दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ होते ही विमान में आई तकनीकी खराबी, अटकीं रहीं यात्रियों की सांसें

Delhi Patna SpiceJet flight returns to IGI after technical snag
नई दिल्ली

ब्रिटिश यूट्यूबर के पटाखा स्टंट से घायल हुई भारतीय लड़की, दिया इलाज का पूरा खर्चा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.