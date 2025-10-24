दिल्ली-एनसीआर में बम विस्फोट की योजना फेल, ISIS से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

दिल्ली में ISIS मॉड्यूल के दो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक फोटो)
Terrorist Arrested in Delhi: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक इस्लामिक स्टेट आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने साउथ दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक आतंकी को और मध्य प्रदेश के राजगढ़ से दूसरे आतंकी को गिरफ्तार किया है। दोनों की उम्र 20 से 26 साल के बीच बताई जा रही है, हालांकि उनकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। गिरफ्तार आतंकियों के पास से विस्फोटक सामग्री, बम बनाने में उपयोग होने वाले रसायन जैसे एसिड, सल्फर पाउडर, बॉल बेयरिंग्स और आईईडी सर्किट बरामद हुए हैं।
प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ये दोनों आतंकी दिल्ली में आईईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) ब्लास्ट की साजिश के आखिरी चरण में पहुंच चुके थे। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक बड़ी वारदात को टाल दिया। दोनों आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स से सीधे संपर्क मिले हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पकड़े गए दोनों आरोपी ‘खिलाफत मॉडल’ पर काम कर रहे थे, जिसके तहत किसी क्षेत्र पर कब्जा कर जिहाद छेड़ने की योजना बनाई गई थी।
अधिकारियों के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन रेडिकलाइज्ड हुए थे और युवाओं की भर्ती भी कर रहे थे। यह मॉड्यूल दिल्ली-एनसीआर सहित कई शहरों में धमाके की साजिश रच रहा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आतंकियों में से एक आरोपी दिल्ली का ही रहने वाला है, जबकि दूसरा एमपी का है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये दोनों सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के ज़रिए आईएसआईएस के ऑनलाइन नेटवर्क से संपर्क में थे और उनके निर्देशों पर काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों आरोपी आईईडी बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में थे। उनके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विस्फोटक सामग्री और संदिग्ध रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी दिल्ली या आसपास के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में बम विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी आईएसआईएस के प्रचार सामग्री, वीडियो और चैट ग्रुप्स के ज़रिए कट्टरपंथ की ओर झुके थे। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से ही विस्फोटक बनाने की तकनीक सीखी और आईएसआई के ऑनलाइन गाइड्स से मदद ली।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह जांच की जा रही है कि इनके संपर्क में और कौन लोग थे। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इनके नेटवर्क का संबंध हाल ही में देश के अन्य हिस्सों में पकड़े गए आईएसआईएस मॉड्यूल से है। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को भी इस केस की जानकारी दी गई है, ताकि व्यापक स्तर पर जांच समन्वित की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई हाल ही में पकड़े गए आईएसआईएस से जुड़े कुछ आतंकियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के दौरान दिल्ली में सक्रिय इस मॉड्यूल के बारे में महत्वपूर्ण इनपुट मिला था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने निगरानी बढ़ाई और तकनीकी व मानवीय खुफिया इनपुट के आधार पर इन दोनों आरोपियों को दबोच लिया।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग