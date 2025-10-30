फर्जी पहचान, खुद को मरा घोषित किया…दिल्ली से तेहरान तक फैला जाल, ISI एजेंट की पूरी कहानी

भाई की तरह आदिल ने भी अपने छलावे की दुनिया में नया किरदार गढ़ा। उसने कनाडा की ओंटारियो पावर जनरेशन प्लांट का “न्यूक्लियर ऑफिसर” बनकर कई सरकारी दस्तावेज तैयार करवाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क साधे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक, विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने VPN के ज़रिए की गईं उसकी कुछ संदिग्ध चैट्स को ट्रैक किया, जिससे उसकी सच्चाई सामने आई। दोनों भाइयों ने विदेशी सौदों से कमाए गए पैसों को ऐशो-आराम में उड़ा दिया। जब धन की कमी हुई, तो उन्होंने गलत रास्ता अपनाते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने ISI एजेंट्स को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और भारतीय सुरक्षा ढांचे से जुड़ी जानकारियां देने की पेशकश की थी।