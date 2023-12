इजरायली दूतावास धमाका: सीसीटीवी में दिखे दो संदिग्ध, झंडे में लिपटे पत्र में जिहाद जारी रखने की बात

नई दिल्लीPublished: Dec 27, 2023 09:16:27 am Submitted by: Swatantra Mishra

Blast near Israel embassy in New Delhi: राजधानी दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास धमाके को लेकर जांच तेज कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध व्यक्ति नजर आए हैं और एक पत्र भी प्राप्त हुआ है।