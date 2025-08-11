प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए जापान की कंपनी का बिमटेक से समझौता

एमओयू हस्ताक्षर समारोह में यूनिक्लो इंडिया के सीएफओ केंजी इनोए, बिमटेक की निदेशक डॉ. प्रवीणा राजीव और बिमटेक के डिप्टी डायरेक्टर प्रो. पंकज प्रिया उपस्थित थे। साझेदारी के तहत यूनिक्लो के मैनेजमेंट कैंडिडेट प्रोग्राम के तहत उद्योग व्याख्यान, इंटर्नशिप और कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा देगी। इसके अलावा चुनिंदा छात्रों को फास्ट रिटेलिंग के ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम (जापान) के लिए नामित किया जाएगा, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिटेल नेतृत्व का अनुभव मिलेगा।