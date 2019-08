कुमार विश्वास का महबूबा मुफ्ती पर वार, कश्मीरियों की ठेकेदारी लेना बंद करो बुआ

नई दिल्ली। देश के राजनीतिक पर खुलकर अपने विचार रखने वाले कवि कुमार विश्वास ( Kumar Vishwas ) ने जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती कर करारा तंज कसा है।

कुमार ने महबूबा के एक ट्वीट को शेयर करते हुए कहा कि तुम्हारे जैसै दो-चार खानदानों की दुकान का ताला तैयार हो रहा है। इसके साथ ही कुमार ने अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी पर भी हमला बोला है।

कुमार ने मुफ्ती पर पलटवार

कुमार विश्वास ने लिखा कि कश्मीरियों की ठेकेदारी लेना बंद करो बुआ। तुम्हारे जैसै दो-चार खानदानों की दुकान का ताला तैयार हो रहा है। बस उसकी चिंता है तुम्हे और तुम्हारे समधी पाक को। हर कश्मीरी हमारा भाई-बहन है और उससे हमारा सदियों का नाता है,था और रहेगा। प्रसाद बंटा नहीं कि 'गिद्धकुल' चादर फाड़ने लगा।

दरअसल महबूबा ने एक महिला पत्रकार के अमरनाथ यात्रियों के लिए जारी एडवाइजरी वाले ट्वीट पर लिखा था कि कश्मीरियों का क्या? उनके जीवन की रक्षा कौन करेगा? क्या वे युद्धबलि हैं? इसी पर पलटवार करते हुए कुमार विश्वास ( Kumar Vishwas ) ने महबूबा पर तीखा हमला बोला।

गिलानी को बोले- गेट लॉस्ट

वहीं सैयद अली शाह गिलानी नाम के एक हैंडल से भारतीय सेना के खिलाफ भड़काऊ बातें लिखी गई थी। इस पर कुमार विश्वास ने लिखा कि वास्तव में ? ठीक है..तब आपके और आपके चापलूस गिरोह के लिए यह सही समय है कि आप अपने आतंकवादी पापा पाक की गोद में चले जाएं। अलविदा और गेट लॉस्ट।

Really ? Ok..Then it’s the right time for you and your parasite gang to move in the lap of your terrorist Dad Pak 🙏 Goodbye and Get Lost 😡 https://t.co/JuMHxU6vMC