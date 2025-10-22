एनसीआर में जमा होंगे लाखों मुसलमान, तीन दिनों तक अलर्ट मोड में प्रशासन, जानें क्या होगा?

इस तीन दिवसीय इज्तिमा के दौरान नशा, साइबर ठगी, दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ विशेष सत्र रखे जाएंगे। मौलाना यहया करीमी ने बताया कि मेवात क्षेत्र में हाल के सालों में नशे और साइबर अपराधों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इस इज्तिमा का एक उद्देश्य युवाओं को इन बुराइयों से दूर रहने की राह दिखाना और नैतिकता की शिक्षा देना भी है। तीन दिनों तक मौलाना साद और अन्य विद्वान वक्ताओं के बयान सुनने के लिए हजारों लोग एकत्र होंगे। इन बयानों से लोगों को धार्मिक, नैतिक और सामाजिक चेतना प्राप्त होगी। जलसा समाप्त होने के बाद करीब 100 जमातें विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगी और वहां समाज में भाईचारे का संदेश फैलाएंगी।