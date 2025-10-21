ग्रीन पटाखे भी बने ‘जहर’, दिवाली के अगले दिन घनी धुंध के आगोश में दिखी राजधानी, AAP ने कसा तंज

Delhi Pollution Increased: दिवाली के बाद हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली गैस चैंबर जैसी स्थिति में है। हवा में मौजूद महीन धूलकण और जहरीले तत्व सांसों में उतरकर स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पराली जलाने, वाहनों के उत्सर्जन और पटाखों के प्रयोग पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। दिवाली के अगले ही दिन यानी मंगलवार को दिल्ली एक बार फिर घनी धुंध की चादर में लिपटी नजर आई। आसमान में सफेद परत सी छाई हुई है और सांस लेना मुश्किल हो गया है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के तमाम प्रयासों के बावजूद राजधानी की हवा जहरीली हो चुकी है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 से ऊपर पहुंच गया है, जबकि कुछ जगहों पर यह 500 का आंकड़ा पार कर गया।