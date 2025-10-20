Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

होटल में आधी रात हंगामा, चार विदेशी नागरिकों और एक महिला समेत मालिक-मैनेजर गिरफ्तार

Gurugram Police Action: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम जिले में आधी रात एक होटल में हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चार विदेशी नागरिकों समेत एक महिला, होटल मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 20, 2025

Gurugram Police Action Four foreigners and woman arrested hotel at midnight with owner and manager

गुरुग्राम होटल में आधी रात बवाल। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Gurugram Police Action: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर-38 स्थित एक निजी होटल में शनिवार देर रात अफरा-तफरी का माहौल उस समय बन गया, जब कुछ विदेशी नागरिकों ने वहां ठहरे लोगों के साथ झगड़ा और मारपीट शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से पांच नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। वहीं, विदेशी नागरिकों को बिना आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए ठहराने के आरोप में होटल के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है।

झगड़े की सूचना पर हरकत में आई पुलिस

थाना सदर पुलिस के अनुसार, शनिवार देर रात सूचना मिली कि सेक्टर-38 स्थित एक होटल में विदेशी नागरिकों के बीच जोरदार झगड़ा हो रहा है। टीम मौके पर पहुंची तो कुछ विदेशी नागरिक होटल से भागने की कोशिश करते दिखाई दिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को पकड़ लिया।

वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नाइजीरिया के रहने वाले केविन, इकेचुकवु, डीलुचुकवु, ओतुनबा उर्फ गेंबा और महिला बेला फोसुआ के रूप में हुई है। पुलिस ने जब उनसे वीजा, पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे, तो कोई भी आरोपी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) के तहत मामला दर्ज किया है।

होटल मालिक और मैनेजर पर भी गिरी गाज

HT के अनुसार, पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि होटल में विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना स्थानीय प्रशासन या पुलिस को नहीं दी गई थी। न ही उनके लिए निर्धारित ‘सी-फॉर्म’ भरा गया था, जो विदेशी नागरिकों के ठहराव की अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया है। इस लापरवाही के चलते पुलिस ने होटल के मालिक विक्टर सिंह (निवासी मान कॉलोनी, भिवानी) और मैनेजर रिंकू (निवासी गांव सैलानी, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश) को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर नियमों का उल्लंघन कर विदेशियों को ठहराने का आरोप है।

आगे की जांच जारी

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार विदेशी नागरिकों के वीजा और भारत में प्रवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वे यहां कब से रह रहे थे और उनका उद्देश्य क्या था। होटल से मिले सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और आवश्यकतानुसार संबंधित एजेंसियों को भी जानकारी साझा की जाएगी।

ये भी पढ़ें

मेरे पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध…आईपीएस अफसर पर डॉक्टर पत्नी ने दर्ज कराई FIR
नई दिल्ली
Doctor wife files FIR against IPS officer Husband in Noida Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Published on:

20 Oct 2025 12:38 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / होटल में आधी रात हंगामा, चार विदेशी नागरिकों और एक महिला समेत मालिक-मैनेजर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

शालिनी के पेट में किसका बच्चा? आशिक और पति में तनातनी की भेंट चढ़ गई तीन जिंदगियां

Delhi Triple Murder Case Shalini Ashu Murder Case Love Triangle Live-in Relationship Illicit Affair
नई दिल्ली

दिल्ली एयरपोर्ट पर Indigo फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग

Indigo Flight
राष्ट्रीय

क्या दिल्ली का बदलेगा नाम? VHP ने इंद्रप्रस्थ करने के लिए मंत्री कपिल मिश्रा को लिखा पत्र

राष्ट्रीय

हवा में घुल रहा जहर, दिल्ली-NCR में AQI 400 पार, देखें कहां कैसे हैं हालात?

राष्ट्रीय

दिल्ली पुलिस ने JNU अध्यक्ष समेत 28 छात्रों को लिया हिरासत में, जानें क्या है पूरा मामला

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.