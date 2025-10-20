होटल में आधी रात हंगामा, चार विदेशी नागरिकों और एक महिला समेत मालिक-मैनेजर गिरफ्तार

Gurugram Police Action: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर-38 स्थित एक निजी होटल में शनिवार देर रात अफरा-तफरी का माहौल उस समय बन गया, जब कुछ विदेशी नागरिकों ने वहां ठहरे लोगों के साथ झगड़ा और मारपीट शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से पांच नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। वहीं, विदेशी नागरिकों को बिना आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए ठहराने के आरोप में होटल के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है।