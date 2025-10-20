होटल में आधी रात हंगामा, चार विदेशी नागरिकों और एक महिला समेत मालिक-मैनेजर गिरफ्तार

गुरुग्राम होटल में आधी रात बवाल। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Gurugram Police Action: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर-38 स्थित एक निजी होटल में शनिवार देर रात अफरा-तफरी का माहौल उस समय बन गया, जब कुछ विदेशी नागरिकों ने वहां ठहरे लोगों के साथ झगड़ा और मारपीट शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से पांच नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। वहीं, विदेशी नागरिकों को बिना आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए ठहराने के आरोप में होटल के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है।
थाना सदर पुलिस के अनुसार, शनिवार देर रात सूचना मिली कि सेक्टर-38 स्थित एक होटल में विदेशी नागरिकों के बीच जोरदार झगड़ा हो रहा है। टीम मौके पर पहुंची तो कुछ विदेशी नागरिक होटल से भागने की कोशिश करते दिखाई दिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को पकड़ लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नाइजीरिया के रहने वाले केविन, इकेचुकवु, डीलुचुकवु, ओतुनबा उर्फ गेंबा और महिला बेला फोसुआ के रूप में हुई है। पुलिस ने जब उनसे वीजा, पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे, तो कोई भी आरोपी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) के तहत मामला दर्ज किया है।
HT के अनुसार, पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि होटल में विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना स्थानीय प्रशासन या पुलिस को नहीं दी गई थी। न ही उनके लिए निर्धारित ‘सी-फॉर्म’ भरा गया था, जो विदेशी नागरिकों के ठहराव की अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया है। इस लापरवाही के चलते पुलिस ने होटल के मालिक विक्टर सिंह (निवासी मान कॉलोनी, भिवानी) और मैनेजर रिंकू (निवासी गांव सैलानी, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश) को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर नियमों का उल्लंघन कर विदेशियों को ठहराने का आरोप है।
पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार विदेशी नागरिकों के वीजा और भारत में प्रवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वे यहां कब से रह रहे थे और उनका उद्देश्य क्या था। होटल से मिले सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और आवश्यकतानुसार संबंधित एजेंसियों को भी जानकारी साझा की जाएगी।
