IAS Coaching Centre Death Case: दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सर्कल में हुए दर्दनाक हादसे के मामले में दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के दो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। पिछले साल जुलाई में इस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन आईएएस अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। राजनिवास की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार, दोनों अफसरों पर "ड्यूटी में गंभीर लापरवाही" और "तथ्यों को छिपाने" का आरोप है। इस हादसे के बाद दोनों 'ग्रुप-ए' अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। अब एलजी ने उनके खिलाफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 1965 के तहत कार्रवाई की औपचारिक मंजूरी दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल ने साथ ही डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस (DoV) को निर्देश दिया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाए।