इन Smartphones में Wifi Calling फीचर है मौजूद, मुफ्त में बिना नेटवर्क के करें कॉल

नई दिल्ली। लॉकडाउन में अपनों से कनेक्ट होने के लिए हर समय नेटवर्क व मोबाइल रीचार्ज होना जरूरी है, लेकिन अगर इसमें से दोनों आपको परेशान कर रहा हो तो क्या करेंगे। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने फोन में मौजूद वाई-फाई कॉलिंग सर्विस ( Wifi Calling Service )का इस्तेमाल करें ताकि नेटवर्क व रीचार्ज दोनों की समस्या से बच सके। हालांकि ये फीचर कुछ ही स्मार्टफोन में मौजूद है। ऐसे में लोग थोड़ा परेशान हो जाते है कि उनके Smartphones में Wifi Calling फीचर मौजूद है या नहीं। चलिए आज आपकी परेशानी दूर करते हुए उन हैंजसेट का नाम बताते हैं जिसमें ये फीचर मौजूद है। ध्यान रहे कि इसके लिए आपके पास बढ़िया स्पीड वाला वाई-फाई कनेक्शन होना चाहिए तभी ये फीचर बेहद काम करेगा।

Wifi Calling फीचर क्या है

फिलहाल वाई-फाई कॉलिंग फीचर सर्विस सिर्फ Airtel व Jio नेटवर्क दे रहे है। इस फीचर का इस्तेमाल ऐसे समय में करने के लिए जब आपके फोन का नेटवर्क कमजोर हों या बिल्कुल नहीं आ रहा हो। ऐसे में यूजर वाई-फाई कॉलिंग फीचर के जरिए आसानी से कोई भी कॉल रिसीव कर सकते हैं और कॉल लगा सकते हैं। जैसा की पहले ही बताया है कि वाई-फाई स्पीड अच्छी होने पर कॉल ड्रॉप के चांस बहुत कम होंगे। वहीं आपको मोबाइल रीचार्ज की समस्या से भी छूटकारा मिल जाएगा।

Wifi Calling Feature वाले Smartphones

अगर आप सैमसंग के स्माकर्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो ये फीचर Galaxy Note 10 सीरीज, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S10 सीरीज, Galaxy Note 9, Galaxy S9 सीरीज, Galaxy M30s, Galaxy A50s, गैलेक्सी ए30एस, गैलेक्सी एम20, गैलेक्सी जे6 और गैलेक्सी एम40 में मिलेगा।

iPhone में भी मौजूद है Wifi Callinge Feature

Apple के iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE और iPhone SE 2020 में भी वाई-फाई कॉलिंग फीचर है।

शाओमी के Redmi 7A, Redmi Note 7 Pro, Redmi Y3, Redmi k20 Pro, रेडमी के20, रेडमी एक्स2 प्रो, रेडमी 8 और रेडमी 8ए वाई-फाई कॉलिंग फीचर मौजूद हैं। अगर रियलमी की बात करें तो इसके रियलमी एक्स2 प्रो, रियलमी एक्सटी, X, 5s, U1, 5, 5s और रियलमी 5i में वाई-फाई कॉलिंग फीचर है।

नोकिया के इन फोन में मिलेगा वाई-फाई कॉलिंग फीचर

HMD ग्लोबल के Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 8.1, Nokia 8 Sirocco और Nokia 9 PureView में ये फीचर मिलेगा। वहीं वीवो स्मार्टफोन के वीवो वी15, वीवो वी17, वीवो यू20 और वीवो एस1 प्रो में वाईफाई कॉलिंग फीचर मौजूद है। हॉनर के Honor 8X, Honor 10 Lite, Honor 20i और Huawei Y9 Prime में मिलेगा। वहीं LG G8X, LG G8S, LG Q60, LG V40, LG G7, iQOO 3 (4G), iQOO 3 (5G), Micromax Infinity N12, Micromax N8216 और Micromax B5 शामिल हैं।