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दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 20 से ज्यादा IAS और DANICS अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

IAS Transfer List: दिल्ली प्रशासन में बड़ा बदलाव! 20 से ज्यादा IAS और DANICS अधिकारियों का तबादला किया गया है। नरेंद्र कुमार को फाइनेंशियल कमिश्नर बनाया गया है।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Apr 09, 2026

Major administrative reshuffle in Delhi

प्रतीकात्मक AI फोटो

Delhi IAS Transfer List: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने और विभागों की रफ्तार बढ़ाने के लिए देर रात एक बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने एक साथ 20 से ज्यादा IAS और DANICS (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा) अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग की लिस्ट जारी कर दी है। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस पूरी लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण नाम 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेंद्र कुमार का है। लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे नरेंद्र कुमार को अब दिल्ली का नया फाइनेंशियल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, IAS प्रशांत गोयल को फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पदभार दिया गया है। गोयल के पास पावर और प्रशासनिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण विभागों की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी।

महिला अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

प्रशासनिक फेरबदल में महिला अधिकारियों की भूमिका को भी मजबूत किया गया है। IAS सौम्या सौरभ को जिला मजिस्ट्रेट (DM) के साथ-साथ स्पेशल सेक्रेटरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, सोनिका सिंह को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर तैनात किया गया है।

शिक्षा, जेल और चुनाव विभाग में बड़े बदलाव

तबादलों की इस सूची में दानिक्स (DANICS) अधिकारियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जिन्हें रणनीतिक रूप से विभिन्न अहम विभागों में तैनात किया गया है। शिक्षा और जेल विभाग में कामकाज की निगरानी के लिए नए डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, वहीं कुछ अधिकारियों को आगामी जनगणना 2027 और चुनावी तैयारियों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से लगाया गया है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार के मंत्रियों के दफ्तरों (स्टाफ) में भी नए चेहरों की एंट्री हुई है।

प्रशासनिक रणनीति या रूटीन तबादला?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक नियमित फेरबदल नहीं है, बल्कि जनगणना 2027 और दिल्ली के आगामी बड़े प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए की गई एक प्रशासनिक 'री-सेटिंग' है। सरकार ने कुछ पुराने आदेशों में भी संशोधन किया है, जिसमें दानिक्स अधिकारी अमित कुमार का पुराना ट्रांसफर ऑर्डर रद्द करना शामिल है।

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Published on:

09 Apr 2026 03:19 pm

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