दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 20 से ज्यादा IAS और DANICS अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

तबादलों की इस सूची में दानिक्स (DANICS) अधिकारियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जिन्हें रणनीतिक रूप से विभिन्न अहम विभागों में तैनात किया गया है। शिक्षा और जेल विभाग में कामकाज की निगरानी के लिए नए डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, वहीं कुछ अधिकारियों को आगामी जनगणना 2027 और चुनावी तैयारियों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से लगाया गया है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार के मंत्रियों के दफ्तरों (स्टाफ) में भी नए चेहरों की एंट्री हुई है।