शादी के लिए 32 साल के युवक का कारनामा; बॉस की पत्नी को व्हाट्सएप कॉल कर बोला-40 लाख दो वरना…

Delhi Crime: दिल्ली पुलिस ने एक 32 साल के युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर से अपने पूर्व बॉस की पत्नी को कॉल करके 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 01, 2025

Man arrested extorting money from ex boss using fake WhatsApp numbers in Delhi Crime

दिल्ली में पूर्व बॉस से रंगदारी मांगने में कर्मचारी गिरफ्तार।

Delhi Crime: दिल्ली पुलिस ने एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है। इसमें एक युवक ने पहले अपने पूर्व बॉस की पत्नी को अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबर से कॉल की। इस दौरान उसने महिला से 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी। युवक इतने पर ही नहीं रुका, वह लगातार व्हाट्सएप नंबर बदलता रहा और पूर्व बॉस के परिवार वालों को फोन कर पैसे देने का दबाव बनाता रहा। इस दौरान उसने कई धमकियां भी दीं। इस मामले की शिकायत मिलने पर पहाड़गंज पुलिस ने शुक्रवार को एक 32 साल के युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी पीड़ित का पूर्व कर्मचारी था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान छतरपुर निवासी रमजान अली हाशमी के रूप में हुई है।

धमकी भरे कॉल और संदेश से खुला मामला

यह मामला तब सामने आया, जब पहाड़गंज के मोतिया खान निवासी मनोज कुमार कश्यप ने 26 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, 10 अक्टूबर से मनोज कुमार कश्यप और उनकी पत्नी को लगातार अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबरों से धमकी भरे कॉल और संदेश मिल रहे थे। मनोज कश्यप ने बताया कि सबसे पहले उनकी पत्नी को एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से कॉल आया। इसमें आरोपी ने पत्नी को निजी जानकारी लीक करने की धमकी देते हुए 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी। इसके कुछ ही देर बाद मनोज कश्यप को भी कई नंबरों से संदेश और कॉल आने लगे, जिनमें परिवार की सुरक्षा के बदले 40 लाख रुपये की मांग की गई थी।

तकनीकी निगरानी से हुआ खुलासा

कश्यप ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। मामला गंभीर होने पर पहाड़गंज थाने में जबरन वसूली (Extortion) और आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस की साइबर टीम ने मामले की जांच के दौरान धमकी भरे कॉल और संदेशों का तकनीकी विश्लेषण (Technical Analysis) किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने कॉल के लिए नकली अंतरराष्ट्रीय नंबरों का इस्तेमाल किया था। व्हाट्सएप कॉल से जुड़े आईपी एड्रेस को ट्रैक करते हुए पुलिस ने कॉल के मूल स्थान का पता लगाया, जो दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में मिला। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी रमजान अली हाशमी को गिरफ्तार कर लिया।

शादी के खर्च और कर्ज चुकाने के लिए उठाया कदम

पूछताछ में रमजान ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह पहले मनोज कश्यप की नारायणा स्थित फैक्ट्री में काम कर चुका है। इस दौरान उसे अपने नियोक्ता और उसके परिवार के बारे में कई निजी जानकारियां थीं, जिनका फायदा उठाकर उसने जबरन वसूली की योजना बनाई। आरोपी ने बताया कि वह निजी कर्ज में डूबा हुआ था और उसकी शादी होने वाली थी, जिसके खर्चों को पूरा करने के लिए उसने यह अपराध किया।

पूर्व बॉस की निजी जानकारी को बनाया हथियार

पुलिस ने आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है, जिनका इस्तेमाल धमकी भरे संदेश और फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल करने में किया गया था। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त निधिन वलसन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया "आरोपी ने अपने पूर्व बॉस की निजी जानकारी का दुरुपयोग कर वसूली की साजिश रची थी। तकनीकी ट्रैकिंग और त्वरित कार्रवाई के चलते उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया गया।" फिलहाल पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अपराध में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं, और क्या उसने पहले भी इसी तरह के अपराध किए हैं।

