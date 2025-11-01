शादी के लिए 32 साल के युवक का कारनामा; बॉस की पत्नी को व्हाट्सएप कॉल कर बोला-40 लाख दो वरना…

यह मामला तब सामने आया, जब पहाड़गंज के मोतिया खान निवासी मनोज कुमार कश्यप ने 26 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, 10 अक्टूबर से मनोज कुमार कश्यप और उनकी पत्नी को लगातार अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबरों से धमकी भरे कॉल और संदेश मिल रहे थे। मनोज कश्यप ने बताया कि सबसे पहले उनकी पत्नी को एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से कॉल आया। इसमें आरोपी ने पत्नी को निजी जानकारी लीक करने की धमकी देते हुए 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी। इसके कुछ ही देर बाद मनोज कश्यप को भी कई नंबरों से संदेश और कॉल आने लगे, जिनमें परिवार की सुरक्षा के बदले 40 लाख रुपये की मांग की गई थी।