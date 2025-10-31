दिल्ली में 22 साल के लड़के को बीच सड़क गोलियों से भूना, पुलिस पहुंची तो हुआ बड़ा खुलासा

दिल्ली पुलिस को गुरुवार रात करीब 10:40 बजे सीलमपुर में फायरिंग की घटना की सूचना मिली। पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंची। जामा मस्जिद सीलमपुर के पास पुलिस को 22 साल के युवक मिस्बाह गोली लगने से घायल अवस्था में पड़ा मिला। मिस्बाह जाफराबाद के गली नंबर 7 का निवासी था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने मिस्बाह को घेरकर 20 से अधिक राउंड फायरिंग की, जिसमें उसे 15 से ज्यादा गोलियां लगीं। स्थानीय लोगों के अनुसार, मिस्बाह जामा मस्जिद चौक पर कॉफी पीने आया था और जब वह अपनी कार की तरफ जा रहा था तभी उस पर हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल मिस्बाह को तुरंत पास के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।