दिल्ली में 22 साल के लड़के को बीच सड़क गोलियों से भूना, पुलिस पहुंची तो हुआ बड़ा खुलासा

दिल्ली में घेरकर हिस्ट्रीशीटर की हत्या।
History-Sheeter Murder: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार रात अज्ञात हमलावरों ने एक 22 साल के हिस्ट्रीशीटर बदमाश को बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड ने एक बार फिर इलाके में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक मिस्बाह एक हिस्ट्रीशीटर था और वह हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती और आर्म्स एक्ट से जुड़े सात क्रिमिनल मामलों में शामिल था।
दिल्ली पुलिस को गुरुवार रात करीब 10:40 बजे सीलमपुर में फायरिंग की घटना की सूचना मिली। पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंची। जामा मस्जिद सीलमपुर के पास पुलिस को 22 साल के युवक मिस्बाह गोली लगने से घायल अवस्था में पड़ा मिला। मिस्बाह जाफराबाद के गली नंबर 7 का निवासी था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने मिस्बाह को घेरकर 20 से अधिक राउंड फायरिंग की, जिसमें उसे 15 से ज्यादा गोलियां लगीं। स्थानीय लोगों के अनुसार, मिस्बाह जामा मस्जिद चौक पर कॉफी पीने आया था और जब वह अपनी कार की तरफ जा रहा था तभी उस पर हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल मिस्बाह को तुरंत पास के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक टीमें क्राइम सीन से महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा कर रही हैं। सीलमपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें तैनात कर दी हैं। दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड के पीछे के मकसद का पता लगाने और इसमें शामिल संदिग्धों को ट्रैक करने की कोशिशों में जुटी हुई है। पुलिस का मानना है कि मिस्बाह की हत्या पुरानी रंजिश या स्थानीय गिरोहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम हो सकती है। यह घटना कुख्यात गैंगस्टर छेनू पहलवान के घर से कुछ ही दूरी पर हुई है, जो हाशिम बाबा गैंग का विरोधी है।
जहां सीलमपुर में एक हाई-प्रोफाइल मर्डर की गुत्थी सुलझाने का प्रयास जारी है, वहीं दिल्ली के साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने एक असाधारण ऑपरेशन में 23 साल के कैब ड्राइवर नितेश खत्री की हत्या के मामले को क्राइम की रिपोर्ट होने के सिर्फ दो घंटे के अंदर सुलझा लिया। यह मामला तब सामने आया, जब सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति ने किशनगढ़ के मछली पार्क के अंदर नितेश खत्री का खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। पीड़ित के पेट और कान के पास चाकू के कई निशान थे।
किशनगढ़ थाना स्टाफ ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अत्याधुनिक फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पीड़ित का मोबाइल फोन अनलॉक किया, जिससे जांच को एक महत्वपूर्ण दिशा मिली। इसके बाद, सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया और स्थानीय मुखबिरों की मदद ली गई, जिसकी बदौलत टीम जल्द ही संदिग्धों तक पहुंचने में कामयाब रही। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों 23 साल के मोहित महलावत उर्फ मन्नू, निवासी किशनगढ़ और 23 साल के लकी उर्फ टन्नू, निवासी महरौली को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि हत्या के पीछे का मकसद पुरानी पर्सनल दुश्मनी और पीड़ित के साथ पहले हुए झगड़ों का बदला लेना था। पुलिस के अनुसार, दोनों ने मिलकर हमले का प्लान बनाया था। उन्होंने नितेश को पार्क में बुलाने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया और फिर सुनसान जगह पर उसे कई बार चाकू मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली पुलिस की साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने इस त्वरित कार्रवाई से न केवल न्याय सुनिश्चित किया है, बल्कि अपनी जांच क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया है। हालांकि, सीलमपुर हत्याकांड की गुत्थी अभी भी बरकरार है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही मिस्बाह के हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लेंगे।
