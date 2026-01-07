फर्जी शादी और कानूनी दांव-पेच…40 दिन की पत्नी ने युवक को दिलाई 20 साल की सश्रम कारावास की सजा

अदालत में लड़की और लड़के के बयान दर्ज करने के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अर्चना सागर ने कहा कि 17 साल की नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाना पॉक्सो के तहत अपराध है। घटना के समय स्कूल के रिकॉर्ड और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर लड़की उम्र 17 साल साबित हुई। इसलिए भले ही दोनों एक-दूसरे से प्यार करते रहे हों, लेकिन नाबालिग लड़की को पत्नी की तरह रखना अपराध ही माना जाएगा। इस मामले में आरोपी ने पीड़िता से शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। इसलिए उसे दुष्कर्म माना जाएगा। कोर्ट में लड़की ने बयान दिया कि वह किराएदार के साथ अपनी मर्जी से गई थी। हालांकि बाद में वह अपने बयान से मुकर गई। इसपर अदालत ने इसे अपहरण और दुष्कर्म का मामला मानते हुए युवक को सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया कि पीड़िता को एक लाख रुपये बतौर प्रतिकर दिया जाए।