नई दिल्ली

दूधवाले ने बेटे की गर्दन पर चाकू रख मां के कपड़े उतरवाए, वीडियो बनाकर पति को भेजा

Noida: दिल्ली से सटे नोएडा की एक सोसाइटी में रहने वाली महिला का कहना है कि आरोपी उसके घर दूध देने आता था। इस दौरान उससे हल्की-फुल्की बातचीत होने लगी। एक दिन वह जबरन घर में घुसा और बेटे की गर्दन पर चाकू रख दिया।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 04, 2025

milkman kept knife on son neck forcibly stripped woman in Noida sent video to her husband
प्रतीकात्मक तस्वीर

Noida: दिल्ली से सटे नोएडा की एक सोसाइटी में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में नाई से दूधिया बने युवक पर संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसका पति गुजरात के अहमदाबाद में नौकरी करता है। वह सोसाइटी स्थित फ्लैट में अपने दो साल के बेटे के साथ रहती है। महिला ने बताया कि नोएडा के गुलिस्तानपुर में नाई की दुकान चलाने वाला गौरव उसके घर दूध देने आता था। इसलिए गौरव से उसकी हल्की फुल्की बातचीत होती थी।

नाई की दुकान चलाता है आरोपी

महिला की शिकायत के अनुसार, आरोपी गौरव नोएडा के गुलिस्तानपुर में नाई की दुकान चलाता है। इसके साथ ही वह महिला के फ्लैट पर दूध देने भी आता है। इसके चलते महिला की उससे बातचीत होती थी। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके बेटे को निशाना बनाया और महिला का निर्वस्‍त्र वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर महिला का शोषण भी करने लगा। शोषण जब हद से अधिक हो गया तो महिला ने विरोध करना शुरू कर दिया।

महिला ने पुलिस को बताई आपबीती

महिला ने सूरजपुर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक दिन दूध देने आया गौरव जबरन उसके फ्लैट में घुस गया। उसने फ्लैट में घुसते ही उसके बेटे की गर्दन पर चाकू रख दिया। इसके बाद उसने महिला से अपने कपड़े उतारने को कहा। महिला ने पुलिस को बताया "गौरव ने बेटे की गर्दन पर चाकू गड़ा दिया और कहा कि अपने पूरे कपड़े उतारो, वरना तुम्हारे बेटे का गला रेत दूंगा। बेटे की गर्दन पर चाकू गड़ता देख मैं डर गई और मैंने अपने कपड़े उतार दिए। इसके बाद गौरव ने मेरा निर्वस्‍त्र वीडियो बना लिया। जिसे बाद में पति को भेजने के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।"

सूरजपुर थाना प्रभारी ने क्या बताया?

सूरजपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने HT को बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गौरव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। मामला गंभीर है। इसलिए सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। महिला का पति गुजरात के अहमदाबाद में नौकरी करता है। वह अपने बच्चे के साथ फ्लैट में फिलहाल अकेली रह रही थी। महिला के अनुसार, उसने एक बार आरोपी को सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड से पकड़वाया भी था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी गार्ड को धक्का देकर फरार हो गया।

crime news

Delhi News

04 Sept 2025 11:54 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दूधवाले ने बेटे की गर्दन पर चाकू रख मां के कपड़े उतरवाए, वीडियो बनाकर पति को भेजा

