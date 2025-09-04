दूधवाले ने बेटे की गर्दन पर चाकू रख मां के कपड़े उतरवाए, वीडियो बनाकर पति को भेजा

महिला ने सूरजपुर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक दिन दूध देने आया गौरव जबरन उसके फ्लैट में घुस गया। उसने फ्लैट में घुसते ही उसके बेटे की गर्दन पर चाकू रख दिया। इसके बाद उसने महिला से अपने कपड़े उतारने को कहा। महिला ने पुलिस को बताया "गौरव ने बेटे की गर्दन पर चाकू गड़ा दिया और कहा कि अपने पूरे कपड़े उतारो, वरना तुम्हारे बेटे का गला रेत दूंगा। बेटे की गर्दन पर चाकू गड़ता देख मैं डर गई और मैंने अपने कपड़े उतार दिए। इसके बाद गौरव ने मेरा निर्वस्‍त्र वीडियो बना लिया। जिसे बाद में पति को भेजने के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।"