दिल्ली में 15 साल के छात्र पर दूसरे गुट ने किया हमला, मारपीट में मौत

Student Murder in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में खौफनाक वारदात सामने आई है। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में शुक्रवार रात एक दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले 15 साल के छात्र का कुछ बच्चों से स्कूल में झगड़ा हो गया था। स्कूल की छुट्टी के बाद यह विवाद बढ़ गया और इसमें कुछ बाहरी लोग भी शामिल हो गए। पुलिस का कहना है कि देर शाम लड़कों के एक ग्रुप ने छात्र को घेरकर बेरहमी से हमला किया। घटना के बाद घायल छात्र को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। डीसीपी (बाहरी दिल्ली) ने बताया कि हमलावरों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ जारी है। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।