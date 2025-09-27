दिल्ली में 15 साल के छात्र पर दूसरे गुट ने किया हमला, मारपीट में मौत

Student Murder in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में खौफनाक वारदात सामने आई है। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में शुक्रवार रात एक दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले 15 साल के छात्र का कुछ बच्चों से स्कूल में झगड़ा हो गया था। स्कूल की छुट्टी के बाद यह विवाद बढ़ गया और इसमें कुछ बाहरी लोग भी शामिल हो गए। पुलिस का कहना है कि देर शाम लड़कों के एक ग्रुप ने छात्र को घेरकर बेरहमी से हमला किया। घटना के बाद घायल छात्र को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। डीसीपी (बाहरी दिल्ली) ने बताया कि हमलावरों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ जारी है। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि छात्र गुटों में विवाद की जड़ का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि मृतक का किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो उसी स्कूल की छात्रा हो सकती है। इसका कुछ लड़कों ने विरोध किया और उसी के चलते झगड़ा हो गया। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्रों की लड़ाई में वो बाहरी कौन थे, जिन्होंने छात्र पर हमले के दौरान हमलावरों का साथ दिया। बहरहाल इस मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल में जुटी है। इसके बाद ही छात्र की हत्या का सही कारण सामने आएगा।
दिल्ली में छात्र की हत्या का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आती रहीं हैं। हाल ही में शाहबाद डेयरी इलाके में 16 साल की लड़की की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। यह वारदात तब हुई, जब लड़की स्कूल से घर लौट रही थी। आरोपी उसी का जानकार था और उसने दिनदहाड़े इस घटना को अंजाम दिया, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई। इसी तरह द्वारका इलाके में भी कुछ दिन पहले 18 साल के युवक की हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि दोस्तों के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में मारपीट और हत्या तक पहुंच गया। लगातार हो रही इन घटनाओं ने दिल्ली में किशोर अपराध और गैंग जैसी प्रवृत्तियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है।