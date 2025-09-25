छात्राओं से मनमानी करने के लिए दो तरीके अपनाता था चैतन्यानंद, इंस्टीट्यूट से सीसीटीवी की डीवीआर गायब

अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने न केवल छात्राओं की चैट्स डिलीट करवाईं, बल्कि संस्थान के सीसीटीवी फुटेज भी हटवा दिए। संस्‍थान में लगे सीसीटीवी की डीवीआर पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस ने करीब 50 छात्राओं के फोन की जांच की है और डिलीट की गई सामग्री को तकनीकी जांच एजेंसी (इफ्सो) को भेजा गया है। दूसरी ओर, संस्‍थान में बतौर निदेशक तैनात रहे चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगने के बाद संस्थान के बाहर बाउंसर तैनात कर दिए गए। बाउंसर न सिर्फ मीडिया बल्कि आम लोगों से भी दुर्व्यवहार कर रहे थे। वहीं, संस्थान प्रशासन ने अपने अधिकतर संपर्क नंबर बंद कर दिए हैं। संस्थान की वेबसाइट पर 9 अगस्त को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा गया कि आरोपी से सभी संबंध तोड़ दिए गए हैं, क्योंकि उसके कृत्य संस्थान और समाज के लिए हानिकारक हैं।