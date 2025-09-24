कौन हैं स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती? जिसने EWS कोटे की 17 छात्राओं का किया यौन शोषण, पहले भी…

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, चैतन्यानंद सरस्वती मूल रूप से ओडिशा का निवासी है। वह करीब 12 साल तक एक आश्रम में रहकर वहीं के संचालन और देखभाल का जिम्मा संभालता रहा। वर्तमान में वह दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक निजी इंजीनियरिंग संस्थान में निदेशक के पद पर कार्यरत है। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि यह पहला मौका नहीं है, जब उस पर आपराधिक आरोप लगे हों। साल 2009 में डिफेंस कॉलोनी थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद साल 2016 में वसंत कुंज इलाके की एक महिला ने भी उसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। इस प्रकार चैतन्यानंद सरस्वती का नाम कई बार विवादों और आरोपों से जुड़ा रहा है।