दो बेटियों की हत्या कर मां ने किया सुसाइड का प्रयास, ‘मर्डर-सुसाइड’ मिस्ट्री में 54 वर्षीय महिला गिरफ्तार

Delhi Crime News: दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 54 वर्षीय महिला को अपनी ही दो बेटियों की कथित तौर पर हत्या करने और फिर खुदकुशी की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एफ-ब्लॉक स्थित घर में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। पुलिस ने आरोपी महिला का मेडिकल और मनोवैज्ञानिक परीक्षण (Psychological Test) कराने के बाद शुक्रवार को उसे हिरासत में ले लिया।
पुलिस के अनुसार, यह खौफनाक वारदात 6 मार्च की है। घर के भीतर का दृश्य बेहद विचलित करने वाला था। 34 वर्षीय बड़ी बेटी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, उसके चेहरे पर तकिया रखा हुआ मिला, जिससे दम घुटने के संकेत मिले हैं। वहीं, कानून की पढ़ाई कर रही 28 वर्षीय छोटी बेटी का शव दूसरे कमरे में फंदे से लटका पाया गया। बेटियों की हत्या के बाद मां ने भी जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिसे बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था।
प्रारंभिक जांच और आरोपी महिला से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस कदम के पीछे गहरे मानसिक तनाव की आशंका जताई है। जांच में यह सामने आया है कि महिला का अपने पति के साथ रिश्ता लंबे समय से तनावपूर्ण चल रहा था। इसके साथ ही परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह दूसरों पर निर्भर था, जिससे घर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। वहीं, अपनी विशेष जरूरतों वाली बड़ी बेटी की देखभाल और उसके भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता ने महिला पर गहरा मानसिक दबाव बना दिया, जिसने अंततः उसे यह आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया।
मालवीय नगर थाना पुलिस ने शुरुआत में इसे 'मर्डर-सुसाइड' का प्रयास मानते हुए हत्या का मामला दर्ज किया था। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अब महिला के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा सके। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस सामूहिक त्रासदी में किसी और बाहरी व्यक्ति का भी हाथ था या यह केवल घरेलू कलह का चरम परिणाम था।
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