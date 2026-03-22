दो बेटियों की हत्या कर मां ने किया सुसाइड का प्रयास, ‘मर्डर-सुसाइड’ मिस्ट्री में 54 वर्षीय महिला गिरफ्तार

प्रारंभिक जांच और आरोपी महिला से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस कदम के पीछे गहरे मानसिक तनाव की आशंका जताई है। जांच में यह सामने आया है कि महिला का अपने पति के साथ रिश्ता लंबे समय से तनावपूर्ण चल रहा था। इसके साथ ही परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह दूसरों पर निर्भर था, जिससे घर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। वहीं, अपनी विशेष जरूरतों वाली बड़ी बेटी की देखभाल और उसके भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता ने महिला पर गहरा मानसिक दबाव बना दिया, जिसने अंततः उसे यह आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया।