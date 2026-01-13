19 साल 11 बच्चे…गांव वालों का ताना सुन-सुनकर परेशान सुनीता ने पति से कर डाली ऐसी डिमांड, बंद हो गई सबकी जुबान

इस दंपति को पूरा गांव कहता था कि आपके यहां बेटा नहीं होगा ! आप बेवजह बेटे की चाह में बेटियों को जन्म देकर अपना बोझ बढ़ाते जा रहे हो लेकिन इन बेटियों के पिता ने कभी अपनी बेटियों को बोझ नहीं माना। कोई बड़ा रोजगार ना होने के बावजूद कभी बेटियों की पढ़ाई नहीं रुकने दी और सभी बेटियों को पढ़ाया। पिता को विश्वास था कि उनके घर में बेटा आएगा।एक दिन ऐसा होगा जब उनके घर में बेटे के किलकारियां गूंजेंगी। इसी विश्वास के साथ शादी के 19 साल बाद 10 बेटियों की मां सुनीता और उसके पति ने उम्मीद नहीं छोड़ी और सुनीता ने 11वे बेटे के जन्म दिया। घर में 11वा बेटा पैदा होने पर पिता ने कहा कि दस लड़कियां होने के बाद भी उन्होंने कभी बेटियों के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया और सभी को पढ़ाते हुए अपनी हैसियत के मुताबिक सभी दस बेटियों का अच्छे से लालन-पोषण किया।