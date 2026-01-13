13 जनवरी 2026,

मंगलवार

नई दिल्ली

19 साल 11 बच्चे…गांव वालों का ताना सुन-सुनकर परेशान सुनीता ने पति से कर डाली ऐसी डिमांड, बंद हो गई सबकी जुबान

Mother : सुनिता और उसके पति को गांव वाले ताने देते थे कि सुनिता बेटे की मां नहीं बनेगी। इस तरह सुनिता ने 19 साल में 11 बच्चों को जन्म दिया।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 13, 2026

mother

संजय और सुनिता

Mother हरियाणा की सुनीता शादी के बाद 11वी बार मां बनी तो सभी गांव वालों के मुंह बंद हो गए। दस बेटियों के बाद सुनीता ने शादी के 19 साल बाद 11वी बार बेटे को जन्म दिया। परिवार चाहता था कि 10 बहनों का एक भाई भी हो लेकिन गांव वाले इन्हे ताने मार रहे थे कि दस बेटियों के बाद अब लड़का होने की उम्मीद छोड़ दो। दंपति को विश्वास था कि उनके घर बेटे की किलकारियां गूंजेंगी। इस तरह सुनीता ने 11वी बार बेटे के जन्म देकर पूरे गांव का मुंह बंद कर दिया।

गांव वाले देते थे ताना ( Mother )

इस दंपति को पूरा गांव कहता था कि आपके यहां बेटा नहीं होगा ! आप बेवजह बेटे की चाह में बेटियों को जन्म देकर अपना बोझ बढ़ाते जा रहे हो लेकिन इन बेटियों के पिता ने कभी अपनी बेटियों को बोझ नहीं माना। कोई बड़ा रोजगार ना होने के बावजूद कभी बेटियों की पढ़ाई नहीं रुकने दी और सभी बेटियों को पढ़ाया। पिता को विश्वास था कि उनके घर में बेटा आएगा।एक दिन ऐसा होगा जब उनके घर में बेटे के किलकारियां गूंजेंगी। इसी विश्वास के साथ शादी के 19 साल बाद 10 बेटियों की मां सुनीता और उसके पति ने उम्मीद नहीं छोड़ी और सुनीता ने 11वे बेटे के जन्म दिया। घर में 11वा बेटा पैदा होने पर पिता ने कहा कि दस लड़कियां होने के बाद भी उन्होंने कभी बेटियों के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया और सभी को पढ़ाते हुए अपनी हैसियत के मुताबिक सभी दस बेटियों का अच्छे से लालन-पोषण किया।

जानिए कौन हैं संजय और उनकी पत्नी सुनिता

हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के भूना ब्लाक में ठाणी भेजराज गांव है। इसी गांव के रहने वाले दंपति सुनीता और संजय के घर में 11वी संतान के रूप में बेटे ने जन्म लिया है। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद जब परिवार में बेटे की किलकारियां गूंजी तो परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। एक लड़के की चाह में इस परिवार के यहां 10 लड़कियां पहले जन्म ले चुकी हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि कई तरह की कठिनाइयों और आर्थिक परेशानी के बावजूद उन्होंने कभी ना तो जन्म से पहले किसी बच्चे की पेट में जांच कराई और ना ही कभी बेटियों के प्यार और सम्मान में कोई कमी की। दंपति का का कहना है कि ईश्वर ने 11वीं संतान के रूप में उन्हे बैटा उनके धैर्य और संघर्ष की परीक्षा ली और वह इस परीक्षा में पूरी ईमानदारी के साथ पास हुए।

भाई आया तो खुश हो गई बहनें ( Mother )

बेटे के जन्म से सिर्फ दंपति ही खुशी नहीं है बल्कि जन्म लेने वाले इस भाई की दस बहनों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। बहनों ने अपने भाई को हाथों में उठा लिया और भरपूर खुश दिखाई दी। परिवार की सबसे बड़ी बेटी 18 वर्ष की है जो 12वी कक्षा में पढ़ती है। 11वी बार सुनिता को प्रसव पीड़ा हुई तो किसी नहीं पता था कि इस बार उन्हे बेटा पैदा होगा। पति संजय प्रसव पीड़ा से कर्राह रही पत्नी को डिलीवरी के लिए 50 किलोमीटर दूर अस्पताल में लेकर पहुंचा और डिलीवरी 11वी डिलीवरी करवाई।

डॉक्टरों ने कहा था डिलीवरी खतरे से खाली नहीं

चिकित्सकों ने संजय को बताया कि डिलीवरी में खतरा है। खतरे को देखते हुए पहले डॉक्टरों ने सुनिता को ब्लड चढ़ाया और फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी की। संजय के अनुसार चिकित्सकों ने बताया था कि 11वी डिलीवरी होने के कारण बच्चेदानी कमजोर है और बहुत रिस्की केस है लेकिन चिकित्सकों ने सब अच्छे से किया और जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित हैं दोनों खतरे से बाहर हैं। संजय ने बताया कि उनकी सारी बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। सबसे बड़ी बेटी सरीना कक्षा 12 में है, उससे छोटी अमृति कक्षा 11 में है। तीसरी बेटी सुशीला सातवी में पढ़ती है। चौथी बेटी किरण कक्षा छह में है। पांचवी बेटी दिव्या कक्षा पांच में है। छठी बेटी मन्नत कक्षा तीन में है। सातवी बेटी कृतिका कक्षा दो में है। आठवी बेटी अमनीश कक्षा एक में है। नोवी बेटी लक्ष्मी और दसवी बेटी का नाम वैशाली है

Updated on:

13 Jan 2026 01:36 pm

Published on:

13 Jan 2026 01:24 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 19 साल 11 बच्चे…गांव वालों का ताना सुन-सुनकर परेशान सुनीता ने पति से कर डाली ऐसी डिमांड, बंद हो गई सबकी जुबान

