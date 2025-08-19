साहब! रात में मिलने का दबाव बनाते हैं म्यूजिक टीचर…छात्राओं की बातें सुनकर हैरान रह गए BEO

यह पूरा मामला तब सामने आया जब स्कूल की नौवीं कक्षा की तीन छात्राओं ने शिक्षक के दुर्व्यवहार के बारे में अपने माता-पिता को बताया। छात्राओं के मुताबिक, उनका संगीत शिक्षक अक्सर देर रात उन्हें फोन करता था और आपत्तिजनक मैसेज भेजता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षक उन्हें धमकी देता था कि अगर वे उसके कहे अनुसार काम नहीं करेंगी या उसकी बात नहीं मानेंगी तो वह उन्हें परीक्षा में फेल कर देगा। यह धमकियां छात्राओं के लिए बेहद मानसिक तनाव का कारण बन रही थीं। छात्राओं का कहना है कि म्यूजिक टीचर उन्हें देर रात फोन कर अश्लील बातें करता है। इसके अलावा रात में ही अकेले मिलने का दबाव बनाता है। बात नहीं मानने वह म्यूजिक क्लास में उन्हें फेल करने की धमकी भी देता है।