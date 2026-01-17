नोएडावासियों के लिए खुशखबरी, मिलेगी जाम से मुक्ति! MP-3 के लिए नया प्लान

इस दौरान महाप्रबंधक एके अरोड़ा उपमहाप्रबंधक विजय रावल समेत इंजीनियरियों की पूरी टीम मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान एक अन्य तथ्य यह भी निकलकर सामने आया कि होशियारपुर और सफराबाद गांव के पास कई बैंक्वेट हाल हैं। यहां पर शादी पार्टियां होती रहती हैं। ऐसे में यहां जाम की समस्या और विकट हो जाती है। पुलिस से जब इस बारे में बात की गई तो पुलिस ने कहा कि कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार बैंकट हॉल मालिकों की ओर से नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा निरीक्षण और मीटिंग में महामाया फ्लाईओवर, सेक्टर 37 यू टर्न, सेक्टर 34, सेक्टर 52, सेक्टर 71, सेक्टर 72, सेक्टर 73 और पृथला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे वाला एरिया ट्रैफिक जाम के लिहाज से बेहद संवेदनशील है।