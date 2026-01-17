17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

नोएडावासियों के लिए खुशखबरी, मिलेगी जाम से मुक्ति! MP-3 के लिए नया प्लान

Traffic jam नोएडा के एमपी 3 मार्ग का प्राधिकण के CEO ने निरीक्षण किया और दस दिन के भीतर एक सुधार रिपोर्ट मांगी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 17, 2026

traffic jams in Noida

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Traffic jam कालिंदी कुंज से हिंडन के पास सेक्टर 123 तक लगने वाले जाम से जल्द ही नोएडा वीडियो को मुक्ति मिलेगी। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण एक नया प्लान लाने जा रहा है। प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने दस दिन के भीतर इस पूरे मास्टर प्लान को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है।

ये है प्लान ( Traffic jam )

इस रिपोर्ट में इंजीनियरों और अधिकारियों से धरातल पर अच्छे तरीके से सर्वे करते हए रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें भूमिगत ओवरहेड बिजली सीवर लाइन और चौड़ीकरण के साथ-साथ अन्य बिंदुओं पर जांच को केंद्रित किया गया है। इस रिपोर्ट के बाद सर्विस रोड को चौड़ा करने के साथ-साथ वह भी उपाय किए जाएंगे जिनसे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सके।

एमपी 3 मार्ग पर विशेष फोकस

ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर एक मीटिंग भी हाल ही में बुलाई गई। इस मीटिंग में अधिकारियों ने बताया कि MP3 मार्ग शहर के प्रमुख तीन रास्तों में से एक है। यहां पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह-शाम और ऑफिस टाइम में यहां अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के बाद प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने MP3 के रास्ते का निरीक्षण किया। इस दौरान यातायात व्यवस्था की प्रक्रिया को भी देखा। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने रास्ते के पास बिछी हुई भूमिगत ओवरहेड सर्विसेज का सर्वे करके 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए अधीनस्थों से कहा।

ये प्वाइंट बढ़ा रहे Traffic jam

इस दौरान महाप्रबंधक एके अरोड़ा उपमहाप्रबंधक विजय रावल समेत इंजीनियरियों की पूरी टीम मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान एक अन्य तथ्य यह भी निकलकर सामने आया कि होशियारपुर और सफराबाद गांव के पास कई बैंक्वेट हाल हैं। यहां पर शादी पार्टियां होती रहती हैं। ऐसे में यहां जाम की समस्या और विकट हो जाती है। पुलिस से जब इस बारे में बात की गई तो पुलिस ने कहा कि कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार बैंकट हॉल मालिकों की ओर से नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा निरीक्षण और मीटिंग में महामाया फ्लाईओवर, सेक्टर 37 यू टर्न, सेक्टर 34, सेक्टर 52, सेक्टर 71, सेक्टर 72, सेक्टर 73 और पृथला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे वाला एरिया ट्रैफिक जाम के लिहाज से बेहद संवेदनशील है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Jan 2026 01:08 pm

Published on:

17 Jan 2026 01:07 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / नोएडावासियों के लिए खुशखबरी, मिलेगी जाम से मुक्ति! MP-3 के लिए नया प्लान

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो करोड़ की सुपारी लेने के बाद सताने लगा डर! अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे की हत्या में बड़ा खुलासा

Gangster Rohit Godara given Supari Rs 2 crore for Harry Boxer murder in America
नई दिल्ली

26 जनवरी से पहले दिल्ली में बड़ा अलर्ट! मेट्रो स्टेशन और बाजारों में लगाए गए इनके फोटो

Delhi
नई दिल्ली

जालंधर कोर्ट ने आतिशी के वीडियो को बताया एडिटेड, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष बोले- नहीं की गई छेड़छाड़

atishi video controversy sparks again after coming out results of fsl report
नई दिल्ली

ईरान में बंदी बनाए गए केतन के पिता की PM से मार्मिक अपील, मेरे बेटे को…

Katen Maheta
नई दिल्ली

NCR में ED का बड़ा एक्शन! 140 करोड़ की संपत्ति जब्त, अलफलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पर चार्जशीट दाखिल, जानिए क्या-क्या आरोप ?

alfalah university
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.