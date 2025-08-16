पत्नी को सम्मोहित मानकर पति ने तांत्रिक की करवा दी हत्या, पुलिस ने किया मामले का पर्दाफाश

पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान तांत्रिक हत्याकांड का खुलासा हो गया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि तांत्रिक की हत्या की योजना करीब एक महीने पहले तैयार की गई थी। जून में नीरज की मुलाकात खान उर्फ महाराज नाम के व्यक्ति से हुई थी, जिसने उसे सुनील से मिलवाया। सुनील ने नीरज को बताया कि उसका दोस्त प्रवीण शर्मा तांत्रिक प्रजापति से बेहद खफा है और उसकी हत्या करवाना चाहता है। जांच में ये भी सामने आया कि प्रवीण शर्मा ने प्रजापति को खत्म करने के बदले हत्यारों को जमीन का एक प्लॉट और एक लग्जरी कार देने का लालच दिया था। इस लालच में नीरज ने अपने दोस्त सौरभ और सौरभ के भाई को शामिल किया और बाद में सबको सुनील के ज़रिए शर्मा से मिलवाया।