Unnao Custodial Death Case: कुलदीप सिंह सेंगर और सीबीआई समेत सभी दोषियों को नोटिस, सजा बढ़ाने की मांग पर कोर्ट सख्त

इसके अलावा आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर दुष्कर्म के एक अलग मामले में उम्रकैद की सजा भी काट रहे हैं। यह मामला उस समय का है, जब पीड़िता नाबालिग थी। सेंगर 13 अप्रैल 2018 से लगातार जेल में बंद हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 4 जून 2017 को उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर सेंगर के घर ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता अपने परिवार के साथ अदालत में सुनवाई के सिलसिले में उन्नाव पहुंची थी। इसी दौरान पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में लिया गया, जहां कथित तौर पर मारपीट के बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया और देशभर में इसे लेकर जोरदार आक्रोश देखने को मिला।