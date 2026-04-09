Nuh Violence 2023: नूंह हिंसा 2023: अब फिर से होगी जांच, नए SP ने ASP को सौंपी कमान: शोभायात्रा के दौरान भड़का था दंगा

नूंह दंगे के मामलों में अब पुलिस प्रशासन फिर से सक्रिय हो गया है। नए पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन के आदेशानुसार, 31 जुलाई 2023 की हिंसा से जुड़ी जांच अब ASP स्तर के अधिकारी करेंगे। यह हिंसा तब हुई थी जब एक शोभायात्रा पर पथराव के बाद स्थिति बिगड़ गई थी, जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तत्कालीन पुलिस कार्रवाई के बाद कई आरोपी जेल भेजे गए थे, लेकिन अब फिर से प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने के आदेश दिए हैं।