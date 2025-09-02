Crime: गर्लफ्रेंड के फ्लैट पर पहुंचा कारोबारी रोते हुए लौटा, थाने में बोला-साहब मैं बर्बाद हो गया…

Crime: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर-116 निवासी कारोबारी का कहना है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने नशे की हालत में उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं और उन्हें ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। इससे जहां ऑफिस में उसकी छवि खराब हो गई, वहीं उसके परिवार और रिश्तेदारों में भी उसकी थू-थू हो रही है। कारोबारी ने पुलिस से रोते हुए कहा "मैं प्रेम प्रसंग के चक्कर में बर्बाद हो गया। मुझे बचा लीजिए।"
सेक्टर-113 पुलिस का कहना है कि युवती और कारोबारी एक-दूसरे से भली भांति परिचित हैं। युवती कारोबारी की एक कंपनी में बराबर की पार्टनर भी है। कारोबारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना 28 अगस्त की है। कारोबारी ने महिला पर लोन के रुपये न लौटाने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया है।
कारोबारी ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि वह नोएडा सेक्टर-116 का रहने वाला है। उसने छोटी-छोटी कई कंपनियां खोल रखी हैं। उसका युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके चलते उसने युवती को अपनी एक छोटी कंपनी में पार्टनर भी बनाया। जबकि अन्य कंपनियों में बतौर कर्मचारी काम भी करती है। कारोबारी का कहना है कि युवती ने उसकी कंपनी के नाम पर लोन ले रखा है। इसके अलावा उससे भी कुछ रुपये उधार लिए हैं।
कारोबारी ने अपनी शिकायत में बताया कि वह बीते 28 अगस्त को युवती से मिलने उसके फ्लैट पर गया था। जहां खाने में युवती ने कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया। इससे खाना खाने के बाद वह बेसुध हो गया। कारोबारी का आरोप है कि बेहोशी की हालत में युवती ने उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लिए और उसके ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। इसके साथ ही उन तस्वीरों को युवती ने जीमेल पर भी अपलोड कर दिया।
सुबह ऑफिस के कर्मचारियों ने उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की गई अश्लील तस्वीरें और वीडियो दिखाई। इसके बाद उसे इस मामले का पता चला तो उसने युवती से इस हरकत के बारे में पूछताछ की। इसपर युवती ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। कारोबारी का कहना है कि युवती ने कंपनी के नाम पर लिए गए लोन और उधारी नहीं चुकाने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। बहरहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।