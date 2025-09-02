Crime: गर्लफ्रेंड के फ्लैट पर पहुंचा कारोबारी रोते हुए लौटा, थाने में बोला-साहब मैं बर्बाद हो गया…

Crime: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर-116 निवासी कारोबारी का कहना है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने नशे की हालत में उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं और उन्हें ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। इससे जहां ऑफिस में उसकी छवि खराब हो गई, वहीं उसके परिवार और रिश्तेदारों में भी उसकी थू-थू हो रही है। कारोबारी ने पुलिस से रोते हुए कहा "मैं प्रेम प्रसंग के चक्कर में बर्बाद हो गया। मुझे बचा लीजिए।"