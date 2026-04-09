पाकिस्तान को ‘विश्व गुरु’ बताकर कांग्रेस नेता का पीएम पर निशाना, बोले- 70 साल की कमाई बर्बाद कर दी

Pakistan Vishwaguru statement: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव के बाद हुए सीजफायर से दुनिया भर में हलचल मच गई है, और भारत में भी इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस नेता उदित राज का एक बयान चर्चा के केंद्र में आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को विश्वगुरू और ग्लोब लीडर बताया है। इसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर भी तीखा हमला बोला है और उनका कहना है कि सीजफायर के बाद पाकिस्तान और विदेश के लोग भारत का मजाक उड़ा रहे हैं।