जनकपुरी मौत का गड्ढा मामला: दिल्ली पुलिस ने दाखिल की 877 पन्नों की चार्जशीट, 3 आरोपी नामजद

मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले कमल ध्यानी पालम इलाके में रहते थे और रोहिणी स्थित एक निजी बैंक के कॉल सेंटर में काम करते थे। 6 फरवरी की रात करीब 11 बजे वे ऑफिस से निकले थे। रात 11:50 बजे उन्होंने अपने परिवार से फोन पर बात की और कहा कि वह घर के पास ही हैं और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। जब वह घर नहीं पहुंचे और फोन उठाना बंद कर दिया, तो परिजनों ने रात भर उनकी तलाश की। अगली सुबह 7 बजे जब दोबारा फोन किया गया, तो पुलिस ने कॉल उठाई और बताया कि कमल की बाइक और शव एक खुले निर्माण गड्ढे में मिले हैं। हादसे के वक्त कमल ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन गड्ढे की गहराई और लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ गई।