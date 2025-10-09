त्योहारी सीजन में भीड़ नियंत्रण की तैयारियां चाक-चौबंद

होल्डिंग जोन से प्लेटफार्म में ट्रेन में जाने के लिए यात्रियों को कतारबद्ध किया जाएगा। इसके अलावा इसी जोन में सुरक्षा जांच और सामान की स्कैनिंग के लिए जगह दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए 22 टिकट काउंटर, दो शौचालय ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। ट्रेन की सूचना के लिए लगातार एनआउसमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, सुरक्षा के लिए एआई आधारित निगरानी कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर आरपीएफ के अतिरिक्त जवान तैनात होंगे।