त्योहारी सीजन में भीड़ नियंत्रण की तैयारियां चाक-चौबंद

नई दिल्ली। दीपावली व छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में लाखों लोग यात्रा करेंगे। इसको देखते हुए रेलवे ने स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की तैयारियां चाक-चौबंद कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए होल्डिंग एरिया बना दिए गए हैं। जबकि यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं। वहीं एआइ आधारित सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है।
दरअसल, इस वर्ष फरवरी में महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। इससे सबक लेते हुए रेलवे ने स्टेशन के बाहर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। वहीं आनंद विहार टर्मिनल पर अस्थायी प्रतीक्षालय का निर्माण चल रहा है। इसी तरह की तैयारी दिल्ली के अन्य स्टेशनों व अन्य शहरों में चल रही है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट क्षेत्र में होल्डिंग जोन बनाया गया है। इसकी क्षमता करीब 7 हजार यात्रियों की होगी। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। टिकट लेने के इंतजार वाले जोन की क्षमता 2700 यात्रियों की है। वहीं टिकट जोन की 3100 और टिकट लेने के बाद वाले जोन की क्षमता 1350 यात्रियों के बैठने की है।
होल्डिंग जोन से प्लेटफार्म में ट्रेन में जाने के लिए यात्रियों को कतारबद्ध किया जाएगा। इसके अलावा इसी जोन में सुरक्षा जांच और सामान की स्कैनिंग के लिए जगह दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए 22 टिकट काउंटर, दो शौचालय ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। ट्रेन की सूचना के लिए लगातार एनआउसमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, सुरक्षा के लिए एआई आधारित निगरानी कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर आरपीएफ के अतिरिक्त जवान तैनात होंगे।
