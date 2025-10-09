Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

त्योहारी सीजन में भीड़ नियंत्रण की तैयारियां चाक-चौबंद

-नई दिल्ली स्टेशन पर होल्डिंग जोन, अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए -एआइ आधारित सीसीटीवी कैैमरों से होगी निगरानी

1 minute read

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed

Oct 09, 2025

नई दिल्ली। दीपावली व छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में लाखों लोग यात्रा करेंगे। इसको देखते हुए रेलवे ने स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की तैयारियां चाक-चौबंद कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए होल्डिंग एरिया बना दिए गए हैं। जबकि यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं। वहीं एआइ आधारित सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है।

दरअसल, इस वर्ष फरवरी में महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। इससे सबक लेते हुए रेलवे ने स्टेशन के बाहर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। वहीं आनंद विहार टर्मिनल पर अस्थायी प्रतीक्षालय का निर्माण चल रहा है। इसी तरह की तैयारी दिल्ली के अन्य स्टेशनों व अन्य शहरों में चल रही है।

होल्डिंग जोन की क्षमता 7 हजार यात्रियों की

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट क्षेत्र में होल्डिंग जोन बनाया गया है। इसकी क्षमता करीब 7 हजार यात्रियों की होगी। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। टिकट लेने के इंतजार वाले जोन की क्षमता 2700 यात्रियों की है। वहीं टिकट जोन की 3100 और टिकट लेने के बाद वाले जोन की क्षमता 1350 यात्रियों के बैठने की है।

ट्रेन में कतार में जाना होगा

होल्डिंग जोन से प्लेटफार्म में ट्रेन में जाने के लिए यात्रियों को कतारबद्ध किया जाएगा। इसके अलावा इसी जोन में सुरक्षा जांच और सामान की स्कैनिंग के लिए जगह दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए 22 टिकट काउंटर, दो शौचालय ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। ट्रेन की सूचना के लिए लगातार एनआउसमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, सुरक्षा के लिए एआई आधारित निगरानी कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर आरपीएफ के अतिरिक्त जवान तैनात होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 12:13 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / त्योहारी सीजन में भीड़ नियंत्रण की तैयारियां चाक-चौबंद

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

चैतन्यानंद सरस्वती मामले में सुनवाई से पहले बड़ा ट्विस्ट, पटियाला हाउस कोर्ट में जज ने ऐनवक्त पर…

Judge recuses himself from hearing Chaitanyananda Saraswati case
नई दिल्ली

Gold Loan लेना है? ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानें डिटेल

Gold Loan Interest Rate
कारोबार

दोस्त और उसकी पत्नी ने मेरा…पति की बातें सुनकर पत्नी के होश उड़े, पुलिस जांच में झूठा निकला मामला

Fake kidnapping drama to trap friend and his wife in Noida exposed
नई दिल्ली

बिहार: जाति-धर्म के ध्रुवीकरण के बीच नए समीकरणों की तलाश

Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule
नई दिल्ली

दिल्ली में अब एक ही जगह मिलेंगे मंत्री और मुख्यमंत्री, सीएम रेखा गुप्ता ने बनाया नया प्लान, जानें डिटेल

Six sites identified for new secretariat in Delhi work begin upon CM Rekha Gupta approval
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.