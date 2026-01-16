मात्र 11 महीने में ही पंजाबी एक्ट्रेस ने तोड़ दी शादी, जानें जिम ट्रेनर पति से क्यों लिया तलाक?

सूत्रों का कहना है कि पंजाबी एक्ट्रेस मैंडी ठक्कर ने 13 फरवरी 2024 को पंजाब के जिम ट्रेनर और सीईओ शेखर कौशल से प्रेम विवाह किया था। यह शादी सिख और हिन्दू धर्म के रीति-रिवाजों के अनुसार की गई थी। हालांकि कपल के बीच शादी के कुछ दिनों बाद ही अनबन हो गई। इसके बाद ज्यादा लंबा समय न लेते हुए मात्र 11 महीनों में ही दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया। कपल ने अपने वैवाहिक मतभेदों को निजी और गरिमापूर्ण ढंग से सुलझाने का विकल्प चुना और दिल्ली की साकेत स्थित फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की गई। एक्ट्रेस मैंडी ठक्कर के वकील ने इसकी पुष्टि करते हुए तलाक की खास शर्तों पर चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि सेटलमेंट की डिटेल काफी कॉन्फिडेंशियल है। इसलिए इसपर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है।