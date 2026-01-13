शराब घोटाला मामले में फिर बढ़ सकती हैं केजरीवाल की मुश्किलें! जमानत के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंची ED

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में उनकी जमानत के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आज वरिष्ठ वकील उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई कुछ दिनों के लिए टाल दी जाए। इसपर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार महीने बाद यानी 8 मई को निर्धारित की है।