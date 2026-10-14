‘मोदी-शाह हों या ज्ञानेश कुमार’, राहुल गांधी की चेतावनी- लोकतंत्र की आवाज दबाने वालों को न्याय का सामना करना पड़ेगा

बुधवार को सीजेपी के नेताओं और छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों की ओर इशारा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि उन्हें इस तस्वीर को ध्यान से देखना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि यह भारत है। यहां न कोई हिंदू है, न मुस्लिम, न जाति का भेद और न ही महिला-पुरुष का सवाल। यहां सिर्फ एक आवाज है, एक विरोध है और वह भारत की आवाज है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस आवाज के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता की इस आवाज के खिलाफ खड़े होने से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी इसे दबा नहीं सकता।