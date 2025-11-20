Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

रेलवे जनवरी 26 में चलाएगा पधारो राजस्थान और गरवी गुजरात भारत गौरव ट्रेन

-प्रति पर्यटक पैकेज 52 हजार से 95 हजार तक

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed

Nov 20, 2025

नई दिल्ली। भारत में धरोहर, तीर्थाटन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन के गरवी गुजरात और पधारो राजस्थान सर्किट जनवरी 2026 में चलाए जाएंगे। ये टूर दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होंगे।

रेलवे के अधिकृत सूत्रों ने बताया कि पधारो राजस्थान टूर राजस्थान की शाही संस्कृति और आकर्षण से परिचित कराएगा। इसमें जयपुर की गुलाबी आभा, जैसलमेर की सुनहरी चमक और जोधपुर का नीला वैभव शामिल है। पांच रात और छह दिन के इस टूर में पर्यटक राजस्थान के विशाल किलों, भव्य महलों और रेगिस्तानी परिदृश्यों के बीच राजस्थानी संस्कृति, परंपराओं से रूबरू होंगे। वहीं गरवी गुजरात टूर में शाही महलों से लेकर आध्यात्मिक तटों को शामिल किया गया है। 10 दिनों की अवधि वाले इस टूर में वडोदरा, चंपानेर पावागढ़, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सोमनाथ, दीव, द्वारका, अहमदाबाद, मोढेरा, पाटन और वडनगर शहर शामिल है। पैकेज में ट्रेन यात्रा, 3-स्टार होटल में ठहराव, शाकाहारी भोजन, एसी वाहनों में ट्रांसफर व दर्शनीय स्थल भ्रमण, आकस्मिक यात्रा बीमा तथा आइआरसीटीसी टूर मैनेजर की सेवाएं शामिल है।

टूर पैकेज (प्रति व्यक्ति)

गरवी गुजरात

1. एसी 95,805 रुपए

2. एसी 88,230 रुपए

3. एसी 69,085 रुपए

पधारो राजस्थान

1. एसी 67,900 रुपए

2. एसी 59,180 रुपए

3. एसी 52,480 रुपए

ट्रेन में यह सुविधाएं मिलेंगी

-दो फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट

-आधुनिक फ्लेमलेस किचन

-कोचों में शॉवर क्यूबिकल

-सेंसर-आधारित वॉशरूम

-फुट मसाजर आदि

-सुरक्षा के लिए सामान्य क्षेत्रों में सीसीटवी कैमरे और प्रत्येक कोच में सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे

Published on:

20 Nov 2025 11:37 am

नई दिल्ली

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

