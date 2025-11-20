रेलवे जनवरी 26 में चलाएगा पधारो राजस्थान और गरवी गुजरात भारत गौरव ट्रेन

रेलवे के अधिकृत सूत्रों ने बताया कि पधारो राजस्थान टूर राजस्थान की शाही संस्कृति और आकर्षण से परिचित कराएगा। इसमें जयपुर की गुलाबी आभा, जैसलमेर की सुनहरी चमक और जोधपुर का नीला वैभव शामिल है। पांच रात और छह दिन के इस टूर में पर्यटक राजस्थान के विशाल किलों, भव्य महलों और रेगिस्तानी परिदृश्यों के बीच राजस्थानी संस्कृति, परंपराओं से रूबरू होंगे। वहीं गरवी गुजरात टूर में शाही महलों से लेकर आध्यात्मिक तटों को शामिल किया गया है। 10 दिनों की अवधि वाले इस टूर में वडोदरा, चंपानेर पावागढ़, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सोमनाथ, दीव, द्वारका, अहमदाबाद, मोढेरा, पाटन और वडनगर शहर शामिल है। पैकेज में ट्रेन यात्रा, 3-स्टार होटल में ठहराव, शाकाहारी भोजन, एसी वाहनों में ट्रांसफर व दर्शनीय स्थल भ्रमण, आकस्मिक यात्रा बीमा तथा आइआरसीटीसी टूर मैनेजर की सेवाएं शामिल है।