Amrit Udyan: 3 फरवरी से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, जानें समय, टिकट की कीमत और एंट्री के नियम

राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक और भव्य 'अमृत उद्यान' (Amrit Udyan) एक बार फिर आम जनता के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। 15 एकड़ में फैला यह उद्यान वर्षों से राष्ट्रपति भवन परिसर का शांत और सजीव हिस्सा रहा है। अब यह प्रकृति, विरासत और आम लोगों की सहज पहुंच का खूबसूरत संगम बन चुका है। इस साल अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। इस दौरान लोग हफ्ते में छह दिन अमृत उद्यान की सैर कर सकेंगे।