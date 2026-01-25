Amrit Udyan: 3 फरवरी से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, जानें समय, टिकट की कीमत और एंट्री के नियम

3 फरवरी से आम जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान (Photo: IANS)
राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक और भव्य 'अमृत उद्यान' (Amrit Udyan) एक बार फिर आम जनता के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। 15 एकड़ में फैला यह उद्यान वर्षों से राष्ट्रपति भवन परिसर का शांत और सजीव हिस्सा रहा है। अब यह प्रकृति, विरासत और आम लोगों की सहज पहुंच का खूबसूरत संगम बन चुका है। इस साल अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। इस दौरान लोग हफ्ते में छह दिन अमृत उद्यान की सैर कर सकेंगे।
अमृत उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि आखिरी एंट्री शाम 5 बजकर 15 मिनट तक होगी। हालांकि, हर सोमवार को रखरखाव के कारण अमृत उद्यान बंद रहेगा। इसके अलावा, 4 मार्च को होली के अवसर पर भी अमृत उद्यान आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा।
अमृत उद्यान की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां घूमने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। एंट्री और बुकिंग पूरी तरह से मुफ्त है। हालांकि, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।
वहीं, जो लोग बिना पहले से बुकिंग किए मौके पर पहुंचते हैं, उनके लिए भी सुविधा दी गई है। ऐसे वॉक-इन विजिटर्स के लिए एंट्री गेट के पास सेल्फ-सर्विस विजिटर रजिस्ट्रेशन कियोस्क लगाए गए होंगे, जहां पर वे खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
प्रवेश के समय एक सरकारी फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड) जरूर रखें और ऑनलाइन पास को मोबाइल में सेव रखें।
अमृत उद्यान में आने वाले सभी विजिटर्स के लिए प्रवेश और निकास का रास्ता एक ही रहेगा। सभी लोगों को राष्ट्रपति भवन एस्टेट के गेट नंबर 35 से ही अंदर जाना और बाहर आना होगा। यह गेट नॉर्थ एवेन्यू और राष्ट्रपति भवन के पास स्थित है।
पर्यटकों के लिए प्रवेश गेट नंबर 35 (नॉर्थ एवेन्यू) से होगा। यहां पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो या बस का उपयोग करना सबसे आसान है। गेट नंबर 35 नॉर्थ एवेन्यू के काफी करीब स्थित है।
अमृत उद्यान आने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। जो लोग मेट्रो से आना चाहते हैं, उनके लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यह शटल बस हर 30 मिनट में चलेगी और सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इन बसों पर 'अमृत उद्यान के लिए शटल सेवा' लिखा हुआ होगा।
अमृत उद्यान अपनी हरियाली, रंग-बिरंगे फूलों और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हर्बल गार्डन और बोन्साई गार्डन में दुर्लभ पौधों और लघु वृक्षों की कला देखने को मिलती है। जबकि आरोग्य वनम जैसे वेलनेस और स्वास्थ्य को समर्पित विशेष क्षेत्र मौजूद है। सेंट्रल और सर्कुलर गार्डन भी मौजूद है, जहां फूलों की सैकड़ों किस्में और उनके शानदार पैटर्न मन मोह लेती हैं। बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया बाल वाटिका भी अमृत उद्यान का हिस्सा।
