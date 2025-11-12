जनवरी में बड़े हमले की साजिश का पर्दाफाश, धमाके से पहले कनॉट प्लेस और मयूर विहार में घूम रही थी कार

Red Fort Blast: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लालकिला के पास हुए धमाके की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अब उस सफेद रंग की हुंडई i20 कार और उसके ड्राइवर उमर नबी की पूरी मूवमेंट डिटेल ट्रेस कर ली है। यह कार धमाके से कुछ घंटे पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस और मयूर विहार जैसे कई भीड़भाड़ वाले इलाकों में देखी गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि आत्मघाती हमलावर उमर नबी शक से बचने के लिए धमाके से कुछ घंटे पहले कार को चांदनी चौक की सुनहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ा कर गया था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, यह कार 10 नवंबर की दोपहर 3:19 बजे पार्किंग में दाखिल हुई और करीब 6:48 बजे बाहर निकली।