धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले उस कार की जांच शुरू की, जिससे विस्फोट हुआ था। वाहन का नंबर हरियाणा का निकला और यह सलमान नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पूछताछ में सलमान ने बताया कि उसने यह कार डेढ़ साल पहले तारिक नाम के व्यक्ति को बेची थी। तारिक ने कार ओखला निवासी देवेंद्र को बेची। देवेंद्र ने आगे यह गाड़ी अंबाला के एक व्यक्ति को बेच दी, जिसने बाद में इसे जम्मू-कश्मीर के पुलवामा निवासी आमिर को सौंप दी। आमिर के बाद यह कार फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ. उमर मोहम्मद नबी तक पहुंची। आखिरी समय में यह कार डॉ. उमर के पास ही थी। सीसीटीवी में कार के अंदर बैठे दिख रहे युवक को सुरक्षा एजेंसियां प्रथम दृष्टया डॉ. उमर मोहम्मद नबी मान रही हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया “कार की लोकेशन ट्रेस करने के बाद हमें कई अहम सबूत मिले, जिनसे उमर नबी की संलिप्तता स्पष्ट होती जा रही है।”