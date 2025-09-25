वोट चोरी के साथ क्षेत्रीय मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाए: पायलट

पायलट ने यह बातें पटना में कांग्रेस की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक में कही। सूत्रों ने बताया कि पायलट ने पार्टी को लगातार सक्रिय रखने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में बाढ़ और अतिवृष्टि से किसान जूझ रहे हैं। कुछ राज्यों में पेपर लीक और बेरोजगारी के चलते युवाओं की समस्याएं है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय समस्याओं से आमजन परेशान है। हमें राष्ट्रीय मुद्दों के साथ इन क्षेत्रीय समस्याओं को भी समानांतर उठाकर जन समर्थन हासिल करना चाहिए। पायलट ने कहा कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर देश के सामने कई तथ्य रखे हैं। इसी कड़ी में पार्टी हस्ताक्षर अभियान भी चला रही है। इस अभियान से कम से कम चार से पांच करोड़ लोगों को जोड़ना चाहिए। इसके बाद हस्ताक्षर किए दस्तावेजों को चुनाव आयोग मुख्यालय के समक्ष रखकर प्रदर्शन करना चाहिए़। इससे आयोग के साथ जनता को भी पता चलेगा कि यह मुद्दा कितना बड़ा है।