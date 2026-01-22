गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस की होगी ‘बाज की नजर’, AI स्मार्ट चश्मों से करेगी संदिग्धों की पहचान, जानें खासियतें

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ये स्मार्ट चश्मे चेहरा पहचानने की तकनीक (FRS) से लैस हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, ये स्मार्ट चश्मे भीड़भाड़ वाली जगहों पर चेहरों को स्कैन कर कुछ ही सेकंड में उन्हें पुलिस रिकॉर्ड से मिला सकते हैं। अगर कोई चेहरा रिकॉर्ड से मेल खाता है, तो चश्मा पहनने वाले पुलिसकर्मी को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा, जिससे बिना भीड़ रोके कार्रवाई की जा सकेगी।