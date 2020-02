खुफिया विभाग को मिला बड़ा इनपुट, RSS नेताओं-दफ्तरों पर बड़े आतंकी हमले का खतरा

नई दिल्ली। खुफिया विभाग को एक बड़ा इनपुट मिला है। इनपुट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दफ्तरों के साथ ही इसके नेताओं के ऊपर बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों द्वारा हमला किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया विभाग (Intelligence Bureau) को पता चला है कि आतंकी संगठन संघ के नेताओं और दफ्तरों को IED या VBIED के जरिये निशाना बना सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया विभाग को प्राप्त इनपुट में पता चला है कि संघ के दफ्तरों-नेताओं पर हमले की आशंका महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान आदि स्थानों पर है।

इस माह जारी किए गए ताजा इनपुट में दावा किया गया है कि संभवता वैश्विक आतंकी संगठनों से जुड़े अज्ञात व्यक्ति RSS के कार्यालयों-नेताओं और पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाने की तैयारी में जुटे हैं, पूरी संभावना है कि यह आने वाले दिनों में IED और/या VBIED के जरिये इन घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं।

Intel input claims RSS offices, leaders can be attacked by global terror groups with IEDs, VBIEDs



