दरअसल, रशियन महिला विक्टोरिया बसु की यह लव स्टोरी चीन में शुरू हुई थी, जब वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में तैनात सैकत बसु नाम के युवक से मिली। पहली नजर में ही दोनों एक-दूसरे को दिल दे बैठे। इसके बाद उन्होंने साल 2017 में भारत आकर शादी की। दोनों के एक पांच साल का बच्चा भी है। विवाद होने पर सैकत बसु ने मीडिया को बयान देते हुए बताया था कि विक्टोरिया के पिता रूस की खुफिया एजेंसी से रिटायर्ड अधिकारी हैं। इसके साथ ही सैकत ने विक्टोरिया का रूसी दूतावास के एक अधिकारी से अफेयर होने की बात भी कही थी। सैकत ने दावा किया था कि उसने विक्टोरिया को रूसी दूतावास में पीछे के गेट से छिपते-छिपाते घुसते देखा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये विक्टोरिया के सामने आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल रूस में भी विक्टोरिया की तलाश के लिए विदेश मंत्रालय सक्रिय हो चुका है।