20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

इनके बाप से नहीं डरते! मीडिया के सामने अपनी ‘अर्थी’ लेकर पहुंचे सौरभ भारद्वाज; बीजेपी और केंद्र पर बरसे

Saurabh Bhardwaj: पालम हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल के साथ कथित बदसलूकी के विरोध में शुक्रवार को दिल्ली की राजनीति में बड़ा ड्रामा देखने को मिला। घटना के विरोध में दिल्ली सरकार के मंत्री और 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने प्रतीकात्मक रूप से अपनी ही 'अर्थी' लेकर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने बेहद तल्ख तेवर अपनाते हुए सीधा हमला बोला और स्पष्ट किया कि वे किसी भी धमकी या कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

Mar 20, 2026

saurabh bhardwaj arthi protest palam fire aap vs bjp delhi politics hindi

Saurabh Bhardwaj: पालम अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी AAP के नेताओं के साथ हुई कथित बदसलूकी के जवाब में, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को विरोध का एक बेहद नाटकीय और आक्रामक अंदाज अपनाया। बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने अपनी ही 'अर्थी' लेकर पहुंच गए। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि उन्होंने पार्टी दफ्तर में ही अपनी अर्थी मंगा ली है क्योंकि वे किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी पर पालम हादसे को लेकर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा, 'हम इनके बाप से भी नहीं डरते।'

महिला पार्षद की छाती पर पुलिस वालों ने मारीं कोहनियां

सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कल शोक सभा में चर्चा रोकने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। उन्होंने बताया, कल बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि हम लोग शोक सभा में न बैठें और इस मुद्दे पर चर्चा न हो कि आखिर लोग क्यों मर गए। हम पर कुर्सियां फेंककर मारी गईं, जो हमारे पूर्व विधायक विनय मिश्रा को लगीं। हद तो तब हो गई जब हमारी महिला पार्षद की छाती पर पुलिस वालों ने हाथ और कोहनियां मारीं।

अब अपने सिर पर कफन बांध लिया है

भारी गुस्से में नजर आए भारद्वाज ने आगे कहा कि बीजेपी की इस गुंडागर्दी के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी 'शेर' की तरह शोक सभा में गए। उन्होंने केंद्र और बीजेपी को सीधी चुनौती देते हुए कहा, हमने अब अपने सिर पर कफन बांध लिया है। हम बीजेपी के गुंडों से नहीं डरने वाले, फिर चाहे हमें गोली ही क्यों न मार दी जाए। अब हम हर मुद्दा उठाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे।

समय पर फायर ब्रिगेड की सीढ़ी खुल जाती, तो लोगों की जान बच जाती

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि पालम अग्निकांड को लेकर अब वो सच सामने आ गया है जिसे दबाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर प्रशासन और फायर ब्रिगेड मुस्तैद होते तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। भारद्वाज ने कहा, आज अखबारों में वह खबर छप गई जिसे दिल्ली सरकार और पुलिस दबाना चाहती थी। अगर समय पर फायर ब्रिगेड की सीढ़ी खुल जाती, तो लोगों की जान बच सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार 9 लोगों की जान बचाना चाहती तो लोगों को गद्दे बिछाने देती, लेकिन सरकार लोगों की नहीं, अपनी जान बचाना चाहती थी। बीजेपी सरकार की एक दिन की बदनामी ना हो कि इनकी फायर ब्रिगेड ठीक से काम नहीं करती, इसलिए 9 लोगों को मरने दिया गया।

बीजेपी से कहना चाहता हूं कि 'थोड़ी सी शर्म करो'

उन्होंने आगे कहा, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी शर्म करो। एक परिवार के 9 लोग मर गए और तुम गंदी राजनीति कर रहे हो। हमें कल से गालियाँ दी जा रही हैं। लोगों की मौत पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सरकार इतनी सेंसरशिप कर रही है कि जो लोग मर गए, उनके अंतिम संस्कार की वीडियो तक नहीं दिखाने दी जा रही।

ये भी पढ़ें

6 साल बाद जेल से बाहर आए शरजील इमाम; चेहरे पर मुस्कान और विक्ट्री साइन के साथ दी दस्तक…
नई दिल्ली
sharjeel imam gets interim bail delhi riots case tihar jail release

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Arvin Kejriwal

अरविंद केजरीवाल

Arvind kejriwal News

CM Arvind kejriwal

political

political news

politics

Published on:

20 Mar 2026 07:10 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / इनके बाप से नहीं डरते! मीडिया के सामने अपनी ‘अर्थी’ लेकर पहुंचे सौरभ भारद्वाज; बीजेपी और केंद्र पर बरसे

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

गुरुग्राम: सेक्टर-28 की इमारत में भीषण आग, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचाई 4 जिंदगियां; बड़ा हादसा टला

Breaking News gurugram fire news sector 28 building rescue 4 people safe
नई दिल्ली

6 साल बाद जेल से बाहर आए शरजील इमाम; चेहरे पर मुस्कान और विक्ट्री साइन के साथ दी दस्तक…

sharjeel imam gets interim bail delhi riots case tihar jail release
नई दिल्ली

पति से मिलने के 10 मिनट बाद ही तड़पने लगी काजल… गुरुग्राम में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत

love affair crime Maharashtra
नई दिल्ली

कार्यकर्ताओं को टिकट और बूथ मैनेजमेंट से बंग विजय की तैयारी

BJP flags
नई दिल्ली

मौत बनकर दौड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी! शास्त्री पार्क में चलते-चलते लगी आग, बाल-बाल बचा युवक

delhi crime shastri park battery scooter fire indore blast link hindi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.