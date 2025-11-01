आधी रात ड्यूटी से लौट रही 35 साल की महिला पत्रकार की कार का पीछा कर हमला, दो घंटे में धरे गए बदमाश

ड्यूटी से घर लौट रही महिला पर आधी रात हमला।
Crime: नोएडा के सेक्टर-129 स्थित मीडिया दफ्तर से काम निपटाकर देर रात दिल्ली स्थित घर लौट रही 35 साल की महिला पत्रकार रास्ते में हमले का शिकार हो गई। बकौल महिला पत्रकार ऑफिस से निकलते ही स्कूटी सवार दो लड़कों ने उसकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। पहले तो उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा, लेकिन जब दोनों लड़के उसे रोकने के लिए गलत इशारे करने लगे तो उसे खतरे का अहसास हुआ। इसके बाद उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और मोबाइल से दोनों लड़कों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इससे दोनों लड़के और भड़क उठे। यह सनसनीखेज वारदात नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी फ्लाईवे के बीच घटित हुई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, दिल्ली के वसंतकुंज निवासी 35 साल की महिला नोएडा सेक्टर-129 स्थित एक न्यूज चैनल में बतौर प्रोड्यूसर काम करती है। बीती रात वह देर रात ऑफिस का काम निपटाकर दिल्ली स्थित अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी फ्लाईवे के बीच स्कूटी सवार दो युवकों ने उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। महिला पत्रकार के मुताबिक, दोनों युवक लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और तरह-तरह के इशारे भी कर रहे थे।
खतरे की संभावना जानकर पहले तो महिला ने अपनी कार की स्पीड़ बढ़ाई, लेकिन जब लड़कों ने पीछा करना नहीं बंद किया तो महिला पत्रकार ने उन्हें डराने के लिए कार के अंदर से ही मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इससे लड़के और भड़क उठे। इसी बीच रास्ते में ट्रैफिक जाम होने पर कार रोकनी पड़ी तो स्कूटी पर पीछे बैठा युवक अचानक उतरकर आया और कार के विंडस्क्रीन पर जोर से धक्का मारा। इसके बाद उसने जबरदस्ती कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की।
पत्रकार ने किसी तरह अपनी कार आगे बढ़ाई और डीएनडी फ्लाईवे की ओर निकल पड़ीं। लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रास्ते में महिला ने एक दोस्त से संपर्क किया, जिसने उन्हें बिना रुके गाड़ी चलाते रहने की सलाह दी। इसके बाद आरोपियों ने हमला और तेज कर दिया। पीछे बैठे युवक शुभम ने लकड़ी के डंडे से कार का पिछला शीशा और बाईं खिड़की तोड़ दी। भयभीत महिला पत्रकार ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और तब तक नहीं रुकीं जब तक वह आश्रम फ्लाईओवर के पास लाजपत नगर की ओर नहीं पहुंच गईं।
लाजपत नगर के पास पहुंचकर महिला पत्रकार ने वहां खड़े कुछ कैब ड्राइवरों से मदद की गुहार लगाई। कैब ड्राइवरों को देख दोनों हमलावर मौके से भाग निकले। घटना के तुरंत बाद, महिला पत्रकार ने रात करीब 1:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को फोन किया। सूचना मिलते ही पीसीआर वैन मौके पर पहुंची। लाजपत नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के बयान दर्ज किए और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि यह पूरी घटना सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसके बाद वहीं एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित कीं।
एक पुलिस अधिकारी ने HT को बताया "रास्ते और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान शुभम और दीपक के रूप में हुई।" दोनों को कुछ ही घंटों में हिरासत में ले लिया गया। जांच में यह भी पता चला कि दोनों आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। इस साल की शुरुआत में डाबरी पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बहरहाल, पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे अन्य वारदातों में भी शामिल रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग