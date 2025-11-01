आधी रात ड्यूटी से लौट रही 35 साल की महिला पत्रकार की कार का पीछा कर हमला, दो घंटे में धरे गए बदमाश

Crime: नोएडा के सेक्टर-129 स्थित मीडिया दफ्तर से काम निपटाकर देर रात दिल्ली स्थित घर लौट रही 35 साल की महिला पत्रकार रास्ते में हमले का‌ शिकार हो गई। बकौल महिला पत्रकार ऑफिस से निकलते ही स्कूटी सवार दो लड़कों ने उसकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। पहले तो उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा, लेकिन जब दोनों लड़के उसे रोकने के लिए गलत इशारे करने लगे तो उसे खतरे का अहसास हुआ। इसके बाद उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और मोबाइल से दोनों लड़कों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इससे दोनों लड़के और भड़क उठे। यह सनसनीखेज वारदात नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी फ्लाईवे के बीच घटित हुई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।