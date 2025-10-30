Delhi: 16 साल का लड़का और पति ने दिया तलाक, 34 साल की महिला बनी शातिर चोर, जानें पूरी कहानी

पुलिस टीमों ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज का गहराई से विश्लेषण किया और मानवीय खुफिया जानकारी (human intelligence inputs) के आधार पर यह पता लगाया कि यह महिला गिरोह उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक रखता है। 28 अक्टूबर को मिली एक पुख्ता सूचना के बाद टीम ने जिला इटावा के थाना बसरेहर के गांव चकवा खुर्द में छापा मारा, जहां से पूनम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे दिल्ली लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पूनम ने स्वीकार किया कि वह पिछले कुछ वर्षों से ज्वेलरी की दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रही थी। तलाक के बाद अपने 16 वर्षीय बेटे की परवरिश और आर्थिक तंगी के चलते उसने चोरी का रास्ता अपनाया।