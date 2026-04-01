Gas cylinder fraud Delhi: 3000 रुपये में खरीदा सिलेंडर… एक दिन भी नहीं चला, धोखाधड़ी के चक्कर में फंस रहे ग्राहक

उपभोक्ता तबरेज ने जब इस पूरी धोखाधड़ी और गैस चोरी की शिकायत संबंधित गैस एजेंसी में की, तो वहां का नजारा बेहद चौंकाने वाला था। उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय, एजेंसी के कर्मचारी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुए। तबरेज का आरोप है कि वहां मौजूद कर्मियों ने न केवल उनकी बात अनसुनी कर दी, बल्कि वे बदसलूकी और हाथापाई (लड़ाई-झगड़े) पर उतारू हो गए। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी और उपभोक्ता को कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने मजबूर होकर पुलिस सहायता के लिए कॉल किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद तबरेज ने लिखित रूप में गैस चोरी और एजेंसी की लापरवाही के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल, पुलिस ने इस विवाद का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि गैस सिलेंडरों के वजन में हेराफेरी और उपभोक्ताओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।