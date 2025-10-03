Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

श्रद्धा पर्व महोत्सव 2025 का हुआ भावपूर्ण सम्पन्न,राष्ट्र के गौरवमयी विभूतियों का विश्व जागृति मिशन द्वारा सम्मान

श्रद्धा पर्व महोत्सव 2025 श्रद्धा, भक्ति और राष्ट्रभाव से सराबोर वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली राष्ट्र की प्रख्यात विभूतियों को सम्मानित किया गया।

less than 1 minute read

नई दिल्ली

image

Love Sonkar

Oct 03, 2025

श्रद्धा पर्व महोत्सव 2025 का हुआ भावपूर्ण सम्पन्न,राष्ट्र के गौरवमयी विभूतियों का विश्व जागृति मिशन द्वारा सम्मान

नई दिल्ली। राष्ट्रोत्थान और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित विश्व जागृति मिशन द्वारा आयोजित श्रद्धा पर्व महोत्सव 2025 श्रद्धा, भक्ति और राष्ट्रभाव से सराबोर वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली राष्ट्र की प्रख्यात विभूतियों को सम्मानित किया गया।

इन विभूतियों को मिला सम्मान

1. मुनिरामदास जी महाराज

2. डॉ. राजश्री सिंह, आईपीएस, पुलिस कमिश्नर, झज्जर (हरियाणा)

3. पद्मश्री गुरविंदर सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता

4. डॉ. मधु भट्ट तैलंग जी, संकाय अध्यक्ष

5. पद्मश्री डॉ. सुरिंद्र कुमार वासल जी, कृषि वैज्ञानिक

6. पद्मश्री राधा भट्ट जी, सामाजिक कार्यकर्ता

महाराजश्री का संदेश

समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्र के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु परम श्रद्धेय सुधांशु जी महाराज ने कहा—

"हमारे भीतर विद्यमान ज्योति को कभी मंद न होने दें। उसी ज्योति के आलोक में हमें राष्ट्र और सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु सतत कर्मरत रहना चाहिए। आज का यह दिवस उन महापुरुषों और विभूतियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का अवसर है, जिन्होंने राष्ट्र की चेतना को सशक्त किया है।"

*डॉ. अर्चिका दीदी का अभिभाषण

इस अवसर पर मिशन की उपाध्यक्ष डॉ. अर्चिका दीदी जी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि श्रद्धा पर्व केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्रनायकों के प्रति नमन और आत्मदीपक प्रज्ज्वलित करने का संकल्प है। उन्होंने उपस्थित जनों से आह्वान किया कि वे राष्ट्रहित में सदैव सक्रिय रहें और अपनी अंतरात्मा की ज्योति को कभी मंद न होने दें।

भक्ति और राष्ट्रभाव से सराबोर रहा वातावरण

कार्यक्रम का संपूर्ण वातावरण भक्ति, राष्ट्रप्रेम और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण रहा। उपस्थित श्रद्धालुओं और अतिथियों ने सभी विभूतियों का अभिनंदन कर उन्हें नमन अर्पित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Big news

Updated on:

03 Oct 2025 12:24 am

Published on:

03 Oct 2025 12:07 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / श्रद्धा पर्व महोत्सव 2025 का हुआ भावपूर्ण सम्पन्न,राष्ट्र के गौरवमयी विभूतियों का विश्व जागृति मिशन द्वारा सम्मान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

विजयादशमी पर JNU में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन पर बवाल, ABVP ने वामपंथी छात्र संगठनों पर मारपीट का लगाया आरोप

राष्ट्रीय

रोहित-गोल्डी बराड़ गैंग के निशाने पर क्यों हैं Munawar Faruqui? गिरफ्तार गुर्गों ने किए चौंकाने वाले खुलासे

राष्ट्रीय

मोबाइल गेम खेलने पर बहन ने डांटा तो भाई ने लगा ली फांसी, माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल

राष्ट्रीय

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मिला जबरदस्त रिस्पांस, आए 1.15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव

Electronics Component Manufacturing Scheme
कारोबार

रूसी तेल खरीदने के मामले में भारतीय तेल बाजार में दो फाड़, एक ने घटाई खरीदारी तो दूसरे ने बढ़ाई

Russian oil
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.