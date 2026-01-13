अगली बार धरती से उठवा लूंगा…दिल्ली में इन्फ्लुएंसर को मिली धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

रणदीप मलिक नाम से की गई सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है "जिम में फायरिंग मैंने यानी रणदीप मलिक और अनिल पंडित यूएसए ने कराई है। जिम संचालक को मैंने कई बार कॉल की, लेकिन वह हमारे फोन को इग्नोर कर रहा था। अगर अगली बार कॉन रिसीव नहीं हुई तो सीधे धरती से उठवा लूंगा। जैसे जिम के गेट पर नादिर शाह को उठवाया था।" इसके अलावा पोस्ट में आगे लिखा है "जो भी लॉरेंस भाई के दुश्मन हैं, वे आजीवन दुश्मन ही रहेंगे। मरते दम तक अपने भाई के लिए जिंदा हूं। मैं बोलकर नहीं, करके दिखाने में विश्वास रखता हूं।"