बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई मां अचानक गायब! पुलिस को इस हाल में मिली

Son Death Mother Shock: दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में इंदिरापुरम की सड़कों पर पिछले तीन दिनों से भटक रही एक मां का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुछ ही समय पहले अपने बेटे को खो देने के गहरे सदमे ने उसकी दुनिया बिल्कुल बदल दी थी। बेटे की मौत के बाद अपना होश हवास खो चुकी यह महिला 12 नवंबर को अचानक घर से निकल गई और तब से न जाने कितनी सड़कों पर अकेली भटकती रही।