श्रीनगर में दीवार पर चिपके पोस्टर से दिल्ली ब्लास्ट तक…डॉक्टरों के आतंकी नेटवर्क की पूरी कहानी

Red Fort Car Blast: दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां अब ताबड़तोड़ छापेमारी कर पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में जुटी हैं। जांच के दौरान सामने आया कि इस आतंकी नेटवर्क ने दिवाली पर ही दिल्ली में ब्लास्ट की योजना तैयार की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इसके बाद 26 जनवरी को दिल्ली में बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना पर काम किया जा रहा था। लेकिन इससे पहले ही पुलिस को इस आतंकी नेटवर्क की भनक लग गई और ताबड़तोड़ गिरफ्तारी से हड़बड़ाहट में दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा।