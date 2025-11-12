Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

श्रीनगर में दीवार पर चिपके पोस्टर से दिल्ली ब्लास्ट तक…डॉक्टरों के आतंकी नेटवर्क की पूरी कहानी

Red Fort Car Blast: अब इस मामले में खुफिया टीमों समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां अपने-अपने लेवल पर जांच कर रही हैं। इस नेटवर्क का सबसे बड़ा गढ़ एनसीआर माना जा रहा है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 12, 2025

Srinagar poster to Delhi red fort car blast full story terrorists bust in J&K to NCR

दिल्ली कार ब्लास्ट मामला।

Red Fort Car Blast: दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां अब ताबड़तोड़ छापेमारी कर पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में जुटी हैं। जांच के दौरान सामने आया कि इस आतंकी नेटवर्क ने दिवाली पर ही दिल्ली में ब्लास्ट की योजना तैयार की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इसके बाद 26 जनवरी को दिल्ली में बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना पर काम किया जा रहा था। लेकिन इससे पहले ही पुलिस को इस आतंकी नेटवर्क की भनक लग गई और ताबड़तोड़ गिरफ्तारी से हड़बड़ाहट में दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा।

फिल्मी स्टाइल में बेनकाब हुआ आतंकी नेटवर्क

इस घटना के पीछे छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ जिस तरह हुआ, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसकी कहानी श्रीनगर की एक दीवार पर चिपके पोस्टर से शुरू होती है, जिसने आतंक के एक बड़े गिरोह को बेनकाब कर दिया। जो डॉक्टरों और धार्मिक प्रचारकों के वेश में देश के कई राज्यों में फैला हुआ था। यानी एक पोस्टर की जांच से मामले के तार खुलते गए और ताबड़तोड़ गिरफ्तारी शुरू होते ही एक बड़ा आतंकी नेटवर्क सामने आ गया। बहरहाल, अब इस मामले में खुफिया टीमों समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां अपने-अपने लेवल पर जांच कर रही हैं। इस नेटवर्क का सबसे बड़ा गढ़ एनसीआर माना जा रहा है।

चेतावनी भरे पोस्टर से कैसे शुरू हुई जांच?

दरअसल, 18 अक्टूबर की रात श्रीनगर के नौगाम इलाके में कुछ दीवारों पर उर्दू में लिखे पोस्टर चिपके मिले। इन पोस्टरों में सुरक्षा बलों और ‘बाहरी लोगों’ के खिलाफ जल्द बड़े हमलों की चेतावनी दी गई थी। पोस्टर पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का नाम था, जो पहले से भारत में प्रतिबंधित है। पुलिस ने जब इन पोस्टरों की जांच शुरू की तो CCTV फुटेज के आधार पर तीन युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान इस मामले में चनापोरा मस्जिद के इमाम मौलवी इरफान की संलिप्तता मिली तो पुलिस टीम चौंक गई।

मौलवी से आतंक का मास्टरमाइंड बना इरफान

मूलरूप से शोपियां का रहने वाला इरफान पहले पत्थरबाजी गैंग का सरगना रह चुका था। बताया जाता है कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद वह चुपचाप मस्जिद में इमाम बन गया, लेकिन अंदर ही अंदर आतंकियों के संपर्क में बना रहा। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि पोस्टर लगाने का आदेश उसी ने दिया था। ताकि घाटी में डर फैलाया जा सके और पुराने नेटवर्क को फिर से सक्रिय किया जा सके। लेकिन गिरफ्तारी के बाद इरफान ने जैसे ही बोलना शुरू किया। पूरा आतंकी तंत्र खुलने लगा।

डॉक्टरों का खतरनाक नेटवर्क

इरफान ने जिन लोगों के नाम बताए, उनमें सबसे अहम था कुलगाम का डॉक्टर अदील राथर। कभी अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर रहा राथर अब हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फताह मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था। जब पुलिस ने राथर को पकड़ा तो उसने अपने साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील का नाम बताया। मुजम्मिल शकील श्रीनगर से शिफ्ट होकर फरीदाबाद आया था और उसी कॉलेज में काम करने लगा। 30 अक्टूबर को उसे 2900 किलो विस्फोटक और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मुजम्मिल शकील ने एक और डॉक्टर उमर उन नबी का नाम लिया, जो इस आतंकी मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य था।

मुजम्मिल शकील ने यह भी बताया कि उसके दोस्त डॉक्टर शाहीन शाहिद की कार में AK-47 राइफल छिपाई गई थी। जब पुलिस ने शाहिद की कार और उनके डिजिटल डिवाइस खंगाले तो उसमें पाकिस्तान स्थित जैश हैंडलर से टेलीग्राम चैट मिलीं। इन चैट्स से साबित हुआ कि यह नेटवर्क सीमा पार से निर्देश प्राप्त कर रहा था और दिल्ली में धमाकों की योजना इन्हीं आदेशों पर बनाई जा रही थी।

विस्फोटकों का जखीरा और छापेमारी

इन गिरफ्तारियों के बाद जांच दल फरीदाबाद के हाफिज इश्तियाक तक पहुंचा, जो क्लेरिक के रूप में अल फताह कॉलेज से जुड़ा था। इश्तियाक किराए के मकान में रहकर अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर और केमिकल्स का जखीरा इकट्ठा कर रहा था। छापेमारी में पुलिस ने उसके पास से 2,563 किलो विस्फोटक बरामद किया, जबकि मुजम्मिल शकील के घर से 358 किलो सामग्री मिली। इतना विस्फोटक पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी था।

लाल किला धमाका और नेटवर्क का अंत

इश्तियाक और मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के बाद उमर उन नबी को एहसास हुआ कि उसका नेटवर्क उजागर हो चुका है। वह कार लेकर फरार हो गया, जिसमें कुछ विस्फोटक भी थे। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास वही कार धमाके के साथ फट गई। जांच टीम ने विस्फोट के बाद घटनास्थल से जुटाए सबूतों को जब कश्मीर, कुलगाम और फरीदाबाद की गिरफ्तारियों से जोड़ा तो पूरी साजिश सामने आ गई।

डॉक्टरों और मौलवियों के वेश ने बढ़ाई चिंता

यह आतंकी मॉड्यूल कोई साधारण नेटवर्क नहीं है। यह शिक्षित, प्रशिक्षित और योजनाबद्ध समूह है जो जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर देशभर में हमले की तैयारी कर रहा था। श्रीनगर की एक दीवार पर चिपका एक पोस्टर जो शुरू में महज चेतावनी लग रहा था, वही पूरे आतंक के जाल की कुंजी बन गया। पोस्टर से शुरू हुई जांच ने दिल्ली धमाके के पीछे की सबसे भयावह साजिश को बेनकाब तो कर दिया, लेकिन मौलवी और डॉक्टरों के वेश में छिपे आतंकियों ने लोगों को दहशत और चिंता में जरूर डाल दिया।

ये भी पढ़ें

जनवरी में बड़े हमले की साजिश का पर्दाफाश, धमाके से पहले कनॉट प्लेस और मयूर विहार में घूम रही थी कार
नई दिल्ली
Red Fort blast i20 car also seen in Connaught Place and Mayur Vihar before Delhi blast

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Published on:

12 Nov 2025 03:11 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / श्रीनगर में दीवार पर चिपके पोस्टर से दिल्ली ब्लास्ट तक…डॉक्टरों के आतंकी नेटवर्क की पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘वो लिबरल थी, उसने कभी बुर्का नहीं पहना’… आरोपी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे

Dr. Shaheen Saeed
राष्ट्रीय

भूटान से भारत आए पीएम मोदी सीधे पहुंचे अस्पताल, दिल्ली बम धमाके में घायल हुए लोगों से की मुलाकात

PM Modi arrives in India
विदेश

दिल्ली में कार धमाके के बाद फरीदाबाद से दो परिवार गायब, डॉ. मुजम्मिल शकील से जुड़े हैं तार

Delhi Red Fort car Blast Muzammil Shakeel two families absconding in Faridabad
नई दिल्ली

Delhi Blast: देश को दहलाने की साजिश रच रहा था आतंकी डॉक्टरों का ग्रुप, डॉ. शाहीन का बड़ा कबूलनामा

Delhi blast
राष्ट्रीय

लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई, हरियाणा से मौलवी गिरफ्तार, जानिए क्या है कनेक्शन

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.